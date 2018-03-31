Şampiyon Oğuz Veli ve YDK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Hentbol Şampiyonası dün yapılan final karşılaşmalarıyla birlikte sona erdi. Kızlarda Oğuz Veli Ortaokulu, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji mutlu sona ulaşan takımlar oldu.

Kızlarda Oğuz Veli Ortaokulu üstünlüğü

Ortaokullu Yıldızlar Hentbol Şampiyonası’nda günün ilk final karşılaşması kızlarda oynandı. Demokrasi Ortaokulu ile Oğuz Veli Ortaokulu’nun karşı karşıya geldiği mücadele 18-15’lik Oğuz Veli Ortaokulu üstünlüğüyle sona erdi. Rakibini mağlup etmeyi başaran Oğuz Veli Ortaokulu kızlarda şampiyonu oldu.

Erkeklerde şampiyon Yakın Doğu Koleji

Ortaokullu Yıldızlar Hentbol Şampiyonası’nda erkekler finali ise Demokrasi Ortaokulu ile Yakın Doğu Koleji arasında oynandı. Rakibini mağlup eden Yakın Doğu Koleji, turnuvanın erkekler şampiyonu oldu.

Üçüncüler Bayraktar Ortaokulu ve BTMK

Atatürk Spor Salonu’nda sabah saatlerinde hem kızlar, hem de erkeklerde final maçları oynandı. Kızlarda Atleks Sanverler Ortaokulu ile Bayraktar Ortaokulu karşılaştı. Mücadeleyi 14-9 kazanan Bayraktar Ortaokulu üçüncü oldu. Erkeklerde ise Bekirpaşa Lisesi ile Bayraktar Türk Maarif Koleji üçüncülük maçında bir araya geldi. Maçı 8-2 kazanan Bekirpaşa Lisesi turnuvayı üçüncü tamamladı.