Şampiyon NKL ve HTL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Gençler Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’nda mutlu sona kızlarda Namık Kemal Lisesi, erkeklerde ise Haydarpaşa Ticaret Lisesi ulaştı. Kızlarda, Namık Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi’ni 2-1 mağlup ederken, erkeklerde ise Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Bekirpaşa Lisesi’ni 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçları nefes kesti

Final karşılaşmaları öncesinde hem kızlarda, hem de erkeklerde üçüncülük maçları oynandı. Kızlarda Gazimağusa Meslek Lisesi ile Değirmenlik Lisesi karşılaştı. Bu karşılaşmayı 3-0 kazanan Gazimağusa Meslek Lisesi, kızlar kategorisinde üçüncü oldu. Erkeklerde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji ile 20 Temmuz Fen Lisesi karşı karşıya gelirken, 20 Temmuz Fen Lisesi, rakibini 6-5 yenerek üçüncü oldu.

Ödül töreni yapıldı

Hem kızlarda, hem de erkeklerde yapılan final karşılaşmaları sonrasında ödüller verildi. Kızlarda şampiyon olan Namık Kemal Lisesi ve erkeklerde şampiyon olan Haydarpaşa Ticaret Lisesi, şampiyonluğu doyasıya kutladı.