Şampiyon Levent İlkokulu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Futbol Şampiyonası’nda üçüncülük ve final maçları oynandı. Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanan şampiyonanın final maçı sonunda Levent İlkokulu şampiyon oldu.

Önceki gün oynanan yarı final maçlarının ardından şampiyonada dün üçüncülük ve final maçları oynandı. Günün ilk mücadelesinde yarı finalleri mağlubiyetlerle kapatan Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu ile Necati Taşkın İlkokulu karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden Doğa İlkokulu üçüncü olurken, Necati Taşkın İlkokulu da dördüncü oldu.

Bu karşılaşmanın ardından finalde Levent İlkokulu ile Girne Amerikan İlkokulu karşı karşıya geldi. Rakibine 3-1’lik skorla üstünlük kuran Levent İlkokulu şampiyonluğunu ilan etti. Girne Amerinak İlkokulu ise ikinci olarak organizasyonu noktaladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

SONUÇLAR

Üçüncülük maçı: Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu – Necati Taşkın İlkokulu: 2-1

Final: Levent İlkokulu – Girne Amerikan İlkokulu: 3-1

TAKIM SIRALAMASI

1. Levent İlkokulu

2. Girne Amerikan İlkokulu

3. Doğu A. Doğa İlkokulu

4. Necati Taşkın İlkokulu