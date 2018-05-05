Şampiyon kim olacak?

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde son haftaya gelindi. Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Mesarya Birinci Lig’e yükselirken, Vadili Play-off finali oynamaya hak kazandı. Beyaz Grup’ta ise son hafta maçlarının ardından Düzkaya ve Karşıyaka takımlarından biri şampiyon, diğeri de Vadili’nin Play-off finalinde rakibi olacak.

Kırmızı Grup’ta her şey belli

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup’ta hatırlanacağı üzere Mesarya geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Geçtiğimiz hafta Vadili’nin Kumyalı’yı, Mesarya’nın da Geçitkale’yi mağlup etmesiyle birlikte Vadili ligi 2’nci sırada bitirmeyi garantilemişti. Bu grupta Kumyalı ve Tatlısu Seracılar’ın da küme düştüğü garantilenmiş olduğundan dolayı, yarın oynanacak tüm maçlar bir amaç taşımayacak.

Düzkaya bir adım önde

BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta ise işler daha farklı. Geride kalan 17 haftada şampiyonluk kutlayan henüz olmadı. Şampiyonluk son haftaya kalsa da, Düzkaya bu yarışta biraz daha avantajlı görünüyor. Zirve mücadelesi veren Düzkaya ve Karşıyaka’nın son hafta maçları öncesinde 31 puanı bulunuyor. Düzkaya, rakibi karşısında ikili averajda üstün olduğu için deplasmanda oynayacağı maçı kazanması halinde diğer maçın skoruna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Karşıyaka ise kendisi kazanıp, rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. 3’üncü sırada yer alan takım olan Denizli’nin 5 puan geride olmasından dolayı bu iki takımdan biri Play off mücadelesinde Vadili’nin rakibi olacak. Gruptan küme düşen takım da belli olmuş durumda. 17 haftada sadece 5 puan toplayabilen Aydınköy, gruptan düşen tek takım oldu.