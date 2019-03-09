2018-2019 öğretim yılı, İlkokullu Küçükler Futbol Final Birinciliği tamamlandı. Final mücadelesinde rakibi Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu mağlup eden Karakol İlkokulu şampiyon oldu.

İlkokullu Küçükler Futbol Final Birinciliği’nde üçüncülük ve final maçları Göçmenköy Stadı’nda oynandı.

Üçüncülük Şehit Tuncer’in

Günün ilk maçında yarı finalleri mağlubiyetle tamamlayan iki ekip Şehit Tuncer İlkokulu ile Alasya İlkokulu karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1’lik skorla mağlup eden Şehit Tuncer İlkokulu organizasyonu üçüncü tamamladı.

Şampiyon Karakol İlkokulu

Üçüncülük maçının ardından final maçı oynandı. Karakol İlkokulu ile Şehit Ertuğrul İlkokulu arasındaki final mücadelesinde gülen taraf 2-0’lık skorla Karakol İlkokulu oldu. Karakol İlkokulu’na galibiyeti getiren golleri Karan Fuat kaydetti.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından takdim edildi.