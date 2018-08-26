Şampiyon Esin Turgut takımı

10. Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj futbol turnuvası tamamalandı.

Plaj futbol turnuvasında oynadığı tüm maçları kazanan Esin Turgut takımı şampiyon oldu. 10. Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde Dörter Construction ana sponsoruluğunda gerçekleştirilen plaj futbol turnuvasına Mustafa Ercen, Erben Doğan, Ersin Turgut, Ergün Köseoğlu, Cemal Balses, Yıldıray Fenercioğlu, Marmara Master, Alaniçi olmak üzere sekiz takım katıldı.

10. Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj futbol turnuvası sabah kura çekimi ve saygı duruşu sonrasında tek maç eleme sistemine göre oynanan karşılaşmalarda finalde Ersin Turgut rakibi Marmara masterlerini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Mustafa Ercen rakibi Erben Doğan’ı normasl süresi 3-3 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 6-5 kazanarak üçüncü oldu. Festival Komitesi başkanı Bedia Balses Çeliker, Spor Sorumluları Aydın Kayol, Halil Erdoğuş tarafından turnuvada en centilmen takım Erben Doğan seçildi.

Ödül töreni

10.Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj futbol turnuvası final karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlar kupaları centilmen takıma ise plaketi Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Meclis Üyesi Göral Yıldızçoban, merhum Mustafa Ercen’in babası Ethem Ercen, Kent Boringer direktörü Ali Safa Soyyiğit tarafından verildi.