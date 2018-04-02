Şampiyon Dumlupınar

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nda mutlu sona Dumlupınar ulaştı. Ligin 21’inci haftasında Akova Vuda deplasmanından 4-2’lik galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, 58 puana ulaşarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Oyuncular, maç sonrasında büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk kupasını da maçtan sonra kaldırdı. U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda ise Hamitköy geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ekip olmuştu.