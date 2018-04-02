Şampiyon Dumlupınar
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nda Akova’nın konuğu olan Dumlupınar rakibini mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti
A+A-
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nda mutlu sona Dumlupınar ulaştı. Ligin 21’inci haftasında Akova Vuda deplasmanından 4-2’lik galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, 58 puana ulaşarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Oyuncular, maç sonrasında büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk kupasını da maçtan sonra kaldırdı. U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda ise Hamitköy geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ekip olmuştu.
Bu haber toplam 136 defa okunmuştur
Etiketler : Dumlupınar, u21
Önceki ve Sonraki Haberler