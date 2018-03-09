Şampiyon BTMK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Futbol Şampiyonası tamamlandı, Bayraktar Türk Maarif Koleji şampiyon oldu.

Şampiyonanın son gününde Yusuf Kaptan Sahası’nda üçüncülük ve final karşılaşmaları oynandı.

Üçüncü Canbulat Özgürlük Ortaokulu

Yarı finallerde mağlup olan iki takım, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ile Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Canbulat Özgürlük Ortaokulu şampiyonayı üçüncü, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu da dördüncü olarak tamamladı.

Çekişmeli final BTMK’nın

Bu karşılaşmanın ardından yarı finallerde rakiplerini mağlup etme başarısı gösteren Değirmenlik Lisesi ile Bayraktar Türk Maarif Koleji şampiyonluk için mücadele etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında atılan gollerle rakibini 2-1 mağlup eden BTMK şampiyon oldu. Değirmenlik Lisesi ise şampiyonayı ikinci olarak noktaladı. Finalin ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.