Şamlı: “Angarya çalıştırıldım, haklarımı istiyorum”

Didem MENTEŞ

Girne Belediyesi’nde 3 buçuk yıl temizlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Rabia Hülya Şamlı, sosyal yatırımları yapılmadığı için mağdur olduğunu iddia etti. Eşi Ahmet Şamlı’nın engelli olması nedeniyle ailesine destek olmak amacıyla yıllarca çalıştığını, hamileliği nedeniyle zorunlu olarak işten ayrılmak durumunda kalan Şamlı, sosyal sigorta ve ihtiyat sanığı yatırımları olmadığı için doğum hakkından yararlanamadığını iddia etti. 3 buçuk yıl boyunca 1200 TL maaş aldığını savunan Şamlı, “aylarca angarya çalıştırıldım, haklarımı istiyorum” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

“Yatırımlar yapılmadı” iddiası

Hülya Şamlı,sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılması için Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye söylediğini ancak yapılmadığını iddia etti. Şuanda yatmak zorunda olduğu için çalışamadığını, tek isteğinin sosyal haklarının verilmesi olduğunu söyledi.

Rabia Hülya Şamlı’nın eşi Ahmet Şamlı ise eşinin haksızlığa uğradığını savundu. Kendisinin engelli maaşıyla boğaz tokluğuna ailesini geçindirmeye çalıştığını, maddi manevi büyük zorluklarla yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Şamlı, yaşanan sıkıntılardan dolayı panik atak hastası da olduğunu, kızlarından birinin de ciğer hastası olduğunu söyledi. Şamlı, “benim kimseden maddi bir beklentim yok, bugüne kadar kimsenden de bir şey istemedim, tek isteğim eşimin sosyal haklarının verilmesi, düzenli bir işi olmasıdır” dedi.

Güngördü: “İddialar doğru değil”

Şamlı ailesinin tüm iddialarına yanıt veren Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Hülya Şamlı’nın dıştan hizmet alımı olarak temizlik işlerini yaptığını, belediyenin ve Bel-Pas şirketine kayıtlı personel olmadığını aktaran Güngördü, Şamlı’nın o dönem yatırımların yapılmasını kabul etmediğini savundu. Güngördü, “yatırımların yapılmasını söyledik ama Rabia hanım ‘8 saat gelemem, zor durumdayım geldiğim kadar paramı alırım” dedi. Güngördü, ailenin ekonomik durumu nedeniyle belediye olarak evlerine de katkıda bulunduklarını aktararak, “yasal yollar saklıdır, istenilen yollara başvurulsun. Ben gerçekten çok üzgünüm” dedi.

Rabia Hülya Şamlı’nın eşi Ahmet Şamlı ise eşinin haksızlığa uğradığını savunarak, “bizim kimseden maddi bir beklentimiz yok, tek isteğim eşimin sosyal haklarının verilmesi, düzenli bir işi olmasıdır” dedi

Hülya Şamlı: “Yatırımlarım yapılmadı”

Emeğinin karşılığını aradığını savunan 37 yaşındaki Rabia Hülya Şamlı, şunları anlattı: “Eşim engelli olduğu için çalışamıyor. Eşimin aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. 3,5 sene önce Girne Belediyesi’nde işe girdim. Sağlık Bölümü’ne temizlik görevlisi olarak alındım. Bir fiil 7:30-13:30’a kadar kimi zaman ayda 1100 TL kimi zaman 1260 TL aylık maaş aldım. Belediyenin ana binasından amfiye kadar temizlik sorumlusu olarak çalıştım, festival geceleri de kulis görevlisi olarak çalışırdım. Hafta sonları sayılmadı, 9 günlük bayram tatilinin 4 gününü kesti. Bu arada ben defalarca yatırımlarımın yapılmasını istedim. Diğer çalışanlara bayramlık, 13. maaş gibi tüm haklar verilirken bana hiçbir şey verilmedi. Kaydım bile yapılmadı. Hatta ekstraya gittiğim günün ücretleri bile ödenmedi. 2 yıl çalıştıktan sonra festivalde gece başına 100 TL ödeyeceklerini söylediler 18 defa çalıştım toplam 400 TL ödediler. Ben de artık yapmayacağımı çünkü kurtarmadığını söyledim. Aniden 9 günlük Kurban Bayramı’nda beni işten durdurdu ama haberim yok. 20 gün de hiç haberim yokken çalışmaya devam ettim. Öğrenciler bile işe alındığında onların yatırımları yapıldı benim yine yapılmadı. Hamile kaldım 8 aya kadar işledim. Doktor en son işlememem gerektiğini, çocuğun kasıldığını söyledi. başkan hamileliğimden dolayı ayrılacağımı biliyordu. Çekimi akşamüstüne kadar yanımda tuttu, ertesi günde tatildi ve mağdur kalayım diye çekimi geç verdi. Ekimin son iş günü çekimi 1260 TL olarak aldım. Kasım ayında doğum yaptım ama yatırımlarım olmadığı için hiçbir hakkımdan yararlanamadım. 3,5 sene tüm haklarımı elimden aldı, emeklerimi çaldı. Biz sadece hakkımızı arıyoruz, hak aramak suçsa, suçluyuz! Yasal hakkımı arayacağım…”

Eşi Ahmet Şanlı’nın engelli olması nedeniyle ailesine destek olmak amacıyla yıllarca çalıştığını, hamileliği nedeniyle zorunlu olarak işten ayrılmak durumunda kalan Hülya Şamlı, sosyal sigorta ve ihtiyat sanığı yatırımları olmadığı için doğum hakkından yararlanamadığını iddia etti

Ahmet Şamlı: “Eşimin hakkının verilmesi istiyorum”

2000 yılında engelli olan, 2015’de felç geçirerek ölümlerden dönen ve çalışamaz hale gelen 45 yaşındaki Ahmet Şamlı, yaşadıkları sıkıntıları gözyaşlarıyla anlattı:

“Ben engelli olmak istemezdim, ailemi bunları yaşamasını istemezdim. Biz engelli maaşımla geçiniyoruz. Eşim biraz daha katkı olsun diye belediyeye işe girdi. 3 buçuk yıl gece gündüz demenden temizlik yaptı. Bu sürede hiçbir sosyal yatırımı yapılmadı. Ben 2 yıl önce başkanın yanına gittim. Çünkü o dönem bir belediye çalışanı beni aradı ve eşimin işte çıkarıldığını söyledi. Büyük kızımla ben başkan ile görüşmeye gittim. Konuyu açtım, başkan da bana ‘senin karın mühendisin suratına anahtarı attığı için işten çıkardım’ dedi. Ben de ‘başkan bu işte yalan var, bu kız atmadı, o kişiyi getir bana söylesin’ dedim. Çünkü orada şahit vardı. Bunun üzerine bende bu işin yarın gazetelere yansıyacağını, kendisini bakanlığa, elçiliğe ve sigortalara bildireceğimi söyledim. Bunu dedikten sonra, eşimi işten durdurmayacağını söyledi. Ama daha sonra bu kızın yatırımlarını yapmadı. Biz sadece hakkımı arıyoruz. Ben 2000’de askerdeyken ayağıma kurşun yedim, 2015’te felç geçirdim. Çok büyük operasyonlar geçirdim. Tuvaletimi bile yapamadığım dönemlerden geçtim. Ben 20 yıldır yatağımda yatamıyorum. Hala daha ağrılarım var. Tüm bu sorunlar nedeniyle panik atak yaşıyorum. Evde oturamıyorum arabamın içinde oturuyorum. Maddi sıkıntılar nedeniyle de sinirlerim çok bozuldu. Ben hakkımız istiyorum. Eşime adam gibi iş versinler. Yarın ben ölürsem bu çocuklarım ayakta kalsın istiyorum. Çocuklarım bir şey isteğinde ya alamıyorum ya da çok geç alabiliyorum. Çocuklarıma cebimde verecek para bulamıyorum. Ben engelli maaşıyla çocuklarıma bir pantolon evime bir yoğurt alamayacaksam bu devletin ayıbıdır, benim değil. Ben böyle değildim, felç geçirmeden önce mobilyacılık yapardım. Ama şimdi ben bittim. Çocuklarımın kayıt paralarını, kıyafetlerini bile kaç kez okul müdürü ödedi. Evimi Vakıflar verdi ve damı akıtıyor. Ben oturma odasında yerde, eşim de koltukta yatıyor. Ben çocuklarım mahcup olmasın diye okullarına gittiğim zaman arabadan inmezdim. Kızım sırf bana baksın diye 1 yıl okula gitmedi. Ortanca kızım ciğer hastası % 14 ciğerleri çalışmıyor, her gün onun korkusuyla yaşıyoruz. Benim maddi bir beklentim yok ben sadece hakkımızın verilmesini istiyoruz. Emek hısızlığı yapıldı, benim çocuklarımın hakkı yenildi. Ne olur birileri yardım etsinde yasal hakkımızı arayalım. Eşimin düzgün bir iş bulmasından başka bir isteğim yok. Bugüne kadar kimseden bir şey istemedim istemem de… Benim kaybedecek bir şeyim yok…”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, ise yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Hülya Şamlı’nın dıştan hizmet alımı olarak temizlik işlerini yaptığını, belediyenin ve Bel-Pas şirketine kayıtlı personel olmadığını aktaran Güngördü, “o dönem yatırımların yapılmasını söyledik ama Rabia hanım ‘8 saat gelemem, zor durumdayım geldiğim kadar paramı alırım” diyerek kabul etmedi” dedi.

Güngördü: “Biz belediye olarak aileye el uzattık, iddialar doğru değil”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Güngördü, şunları söyledi: “Hiç böyle bir şey yoktur. Belediye olarak onlara bir konuda yardım ettik, eşi engelli olduğu için el uzattık ve geçici de olsa kadına iş sağlamaya çalıştık. Rabia hanım bize dedi ki; sürekli 8 saat çalışamayacağını, hizmet karşılığı bize yardımcı olabileceğini söyledi. ‘Benim yatırımlarla ilgili talebim yoktur’ dedi. Biz de öyle bir şey yapamayacağımızı söyledik. ‘8 saat gelemem, zor durumdayım geldiğim kadar paramı alırım’ dedi. Emin değilim ama 1300 civarında para aldı. Sosyal yatırımları istememesine rağmen bu konuda yardımcı olamayacağımızı söyledik. Bunu bilerek işe başladı, geçenlerde de hamileliği nedeniyle işten ayrıldı. Gerek belediyenin esas bütçesinde gerekse Bel-Pas şirketinde hiç öyle biri yoktur. Eşinin felçli olduğunu, az bir maaş aldığını söyledi ve geldi bizden yardım istedi. Toplamda da 3-4 saat çalıştı. 7:30- 13:30 saatleri arasında çalıştığı doğru değil. Asgari ücretin günlük hesaplamasına göre maaşı verildi. Bunun içerisinde resmi ve dini bayramlar ile hafta sonları da yoktur. Festival geceleri çalıştırıldığı doğrudur. Ama belediye 18 etkinlik yaptı mı bakacağız, bunlar hep iddiadır. Biz yardım amaçlı elimizi uzattık. Hatta ben çağırdım, ‘hamile olabilin işten neden ayrılıyorsun, son güne kadar kal biz sana yardımcı olalım’ dedim. ‘Hayır’ deyip çıktı. Üstelik belediye meclisi önerisiyle, gelir düzeyleri çok düşük olduğu için ve eşinin sağlık sorunu yaşadığı için evinin tamiri için de karar aldık. Yatırımların yapılması için bana defalarca gelip söylediği konusu kesinlikle doğru değil. Bir personele şikayet anlamında söyleyebilir ama ben bu konuyu gerçekten mutlu olmadığını ve hamile olduğunu ayrılacağı gün öğrendim. Eşinin yaptığı iddialarda doğru değil. Eşinin de yatırımlar konusunda hiçbir itirazları olmadığını, yılbaşından önce de işten ayrılmayı bana söyledi. Hamilelik konusu yokken bile 2017’nin sonunda biz gönüllü ayrılacağız lütfen sigortamızı yatırın diye bir talepte bulunmadılar. Bu hanım terminal şubelerde çalışırdı ve yaptığı işlerde sıkıntı vardı. Anahtar atma olayını da bana mühendis söyledi. Konuştuklarının söylediğini % 50’si de yalandır. Bu iddialar çok önemlidir. Yasal yollar saklıdır, istenilen yollara başvurulsun. Biz 2014 Temmuz’dan önce 73 kişinin sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları 2 milyon TL harcayarak geri dönük yaptık. Biz bunları yaptık da ben 1 kişiye böyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey bizim tarihimizde yaşanmaz. Ben gerçekten çok üzgünüm.