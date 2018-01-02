Samin Gökçekuş: Kıbrıs’ta genç bir kadın olmak zor

(Öğrenci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Anlayışlı.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İnsanların en yakın akrabaları büyük-maymunlarla beraber bir sığınakta yaşamak isterdim; neleri bildiklerini anlamaya çalışıp, onlara da bizim bildiklerimizi öğretmeye çalışmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Okuma, düşünme, araştırma ve yazma.

Kayıtsız kalamadığım şey… Dünyada ve özellikle Kıbrıs’ta aşırı derecede yaygın olan: kirlilik, bencillik, ırkçılık, türcülük, cinsel ayrımcılık ve anlaşmazlık.

En büyük pişmanlığım… Çok soğuk bir kış gününde, İstanbul sokaklarında gördüğüm sadece ince bir tişört giyen, titreyen bir çocuğa ceketimi vermemek; o küçük çocuğun ve sokaklarda yaşayan bütün canlıların zor ve acı dolu hayatlarını düşündüğümde, halen daha gözlerim doluyor.

En büyük sevincim… Değerlerime sadık kalmak ve sevdiklerimi mutlu etmek.

Hayatımın dönüm noktası… Sadece bir nokta yoktur, her zaman değişiyorum.

Beni en çok etkileyen yazar… Babam, yazılarıyla olmasa bile.

Başucumdaki kitap… Yok; bu aralar kitaptan çok makale okuyorum.

En keyif aldığım müzik… Gününe göre değişir, ama Kıbrıs’ı özlediğimde Leymosun Türküsü’nü dinlemek her zaman moralimi yükseltir.

En son izlediğim film… Hatırlayamıyorum; filmleri pek sevmem, kitap okumayı veya gerçek dünyayı keşfetmeyi tercih ederim.

Kendim için son aldığım şey… Ağırlık seti.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Makyaj malzemeleri.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Bana önem vermek.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimle ilgili hiç bir şeyi değiştirmek istemiyorum, ama milletin, benim gibi insanları algılama biçiminin değişmesini istiyorum. Kıbrıs’ta genç bir kadın olmak zor ve sinir bozucu, kimse beni ciddiye almıyor – çoğu zaman insan yerine bile koyulmuyorum. Sanırım bir erkek olarak dünyada daha olumlu değişiklikler yapabilirdim. Ama bu sorun benden kaynaklanmıyor, bu toplumun bir sorunudur.

Kendimde beğendiğim özellik… Gerçekçi ama kuşkulu olmam.

Olmasa da olur… Eşyalar, savaş, para, hegemonya.

Olmazsa olmaz… Özgürlük, barış, saygı, bağımsız bir şekilde düşünme yeteneği.

En iyi yaptığım yemek… Çocukluğumda annemi yemek yaparken izleyerek öğrendiğim tarifler.

Hayalimdeki dünya… Bütün canlıların mutlu, sağlıklı ve eşit olduğu bir yer.

Aşk benim için… Sevdiğimi mutlu ettiğimde, gözlerindeki frenlenemeyen ışıldama.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bob Marley

Görmek istediğim yer… Dünyadaki insanlar tarafından meydana getirilmemiş doğal bölgeler.

Mutlaka yapmak istediğim… Ömrümde birleşik bir Kıbrıs’ta yaşamak.

Son olarak söylemek istediklerim… Hiç kimse özü itibariyle başkasından daha kıymetli değildir; başka insanlara, hayvanlara ve çevremize iyi yürekle ve saygı ile davranmanın hiç bir maliyeti yoktur, bunu daha sık sık yapmalıyız.