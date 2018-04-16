Samimi bir görüşme oldu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar, liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Spehar’ın açıklamasında, “Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Koruma Alanı'nda Misyon Şefi toplantısında bir araya geldi. Anastasiadis ve Akıncı, iki saat süren görüşmede, samimi şekilde fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Kıbrıs Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir akşam yemeğine gittiler” denildi.