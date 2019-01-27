“Samanbahça” belgeselinin gala gösterimi yapıldı

Kıbrıs kültürü, tarih ve kimliğini başka kültür ve gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle hazırlanan “Samanbahça” belgeselinin gala gösterimi önceki gün gerçekleşti.

Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Tango Siempre Dans Derneği Salonu’nda gösterilen ve Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yapılan belgeseli Çağrı Beyaz yönetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı galada yaptığı konuşmada, belgeselin yaşam bulmasına katkı koyanlara teşekkür etti. Akıncı, kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek ülke değerlerinin korunmasının altını çizdi.

Samanbahça’nın sadece Lefkoşalılar için değil, her bir Kıbrıslı Türk için bir anlamı olduğunu kaydeden Meral Akıncı, Samanbahça’nın mimari yapısının temsil ettiği sosyal, kültürel ve manevi değerlerden bahsetti.

Meral Akıncı, “Samanbahça, mimari olarak birbirine yaslanmış ve dayanıklı bir yapı... Buraya yerleşenler ve buranın mimarisi; bir Samanbahça insanı ve kimliği yetiştirmiş. Samanbahça, sembolik olarak insanların bu bölgede dayanışmasını, Kıbrıs geleneklerini, sosyal değerlerini temsil ediyor. Samanbahça, bugün halen sıcacık komşuluk ilişkilerini ve geleneksel mahalle kültürünü yaşatan müstesna bir tarihi yer olarak her türlü ilgiyi hak ediyor” şeklinde konuştu.

Akıncı, ayrıca kendisinin Samanbahça’da yaşadığı dönemdeki sosyal, ekonomik sıkıntılardan, anılardan ve yaratılan değerlerden bahsetti.

Meral Akıncı, bölgede bulunan çeşmenin Kıbrıs Türk insanının manevi değerlerinin, tutum ve kültürünün bir sembolü olduğunu da kaydetti.

Lise yıllarındaki anılarından ve o dönemde Samanbahça insanının ve Kıbrıslı Türklerin sergilediği dayanışma ve paylaşımdan da bahseden Meral Akıncı, Samanbahça’nın mimari ve lokasyon itibari ile insanların aydınlığa yürümesin temsil ettiğini ifade ederek, “Samanbahça sosyal bir yapının sembolü... Bu projeye destek verilmesinin büyük önemi vardır” diye konuştu.

