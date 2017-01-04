Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Salonda mücadele sürüyor
Salonda mücadele sürüyor

Salonda mücadele sürüyor

Ortaokullu Yıldızlar Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’na dün sekiz karşılaşma oynandı

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’na dün kızlarda ve erkeklerde oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda erkeklerde Atleks Sanverler Ortaokulu, TMK, Doğu Akdeniz Doğa Kojeji ve Hala Sultan İlahiyat Koleji, kızlarda Değirmenlik Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Girne Amerikan Koleji günü galibiyetle tamamladılar. Alınan sonuçlar şöyle:

YILDIZ KIZ

Değirmenlik Lisesi – Bayraktar TMK: 3-0

Polatpaşa Lisesi – Cumhuriyet Lisesi: 1-1 (3-2 Pen)

Atleks Sanverler Ortaokulu – Şehit Turgut Ortaokulu: 1-1 (3-4 Pen)

Girne Amerikan Koleji – Necat British College: 2-0

 

YILDIZ ERKEK

Atleks Sanverler Ortaokulu – Polatpaşa Lisesi: 4-1

Güzelyurt TMK – TMK: 1-3

Doğu A. Doğa Koleji – Bayraktar Ortaokulu: 4-3

Yakın Doğu Koleji – H. Sultan İ. Koleji: 1-5

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.