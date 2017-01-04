Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’na dün kızlarda ve erkeklerde oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda erkeklerde Atleks Sanverler Ortaokulu, TMK, Doğu Akdeniz Doğa Kojeji ve Hala Sultan İlahiyat Koleji, kızlarda Değirmenlik Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Girne Amerikan Koleji günü galibiyetle tamamladılar. Alınan sonuçlar şöyle:

YILDIZ KIZ

Değirmenlik Lisesi – Bayraktar TMK: 3-0

Polatpaşa Lisesi – Cumhuriyet Lisesi: 1-1 (3-2 Pen)

Atleks Sanverler Ortaokulu – Şehit Turgut Ortaokulu: 1-1 (3-4 Pen)

Girne Amerikan Koleji – Necat British College: 2-0

YILDIZ ERKEK

Atleks Sanverler Ortaokulu – Polatpaşa Lisesi: 4-1

Güzelyurt TMK – TMK: 1-3

Doğu A. Doğa Koleji – Bayraktar Ortaokulu: 4-3

Yakın Doğu Koleji – H. Sultan İ. Koleji: 1-5