Salon için yarıştılar

KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye salon yarışmalarında yarışacak sporcuları belirlemek için organize ettiği salon seçme yarışlarını tamamladı. Atatürk Stadı’nda gerçekleşen yarışlar büyükler, U20 (1999 – 2000 doğumlular), U18 (2001 – 2002 doğumlular), U16 (2003 – 2004 doğumlular) ve U14 (2005 – 2006 doğumlular) kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda federasyon tarafından belirlenecek olan sporcular Türkiye’deki yarışlarda yer alacak. Dereceler şöyle:

ERKEKLER 14 YAŞ ALTI

200 Metre

1. David Rıza (33,28)

1000 Metre

1. Salih Ünveren (3:26,06)

2. Gökhun Gazioğlu (3:40,57)

Yüksek Atlama (1.40m)

1. Arda Yüksektaş (1.45)

2. Aras Evre (1.30)

Uzun Atlama

1. Gürsu Gülerler (4.90)

2. Aras Evre (4.20)

ERKEKLER 16 YAŞ ALTI

800 Metre

1. Bora Altun (2.23,01)

2. Osman Konya (2.42,12)

Yüksek Atlama (1.40m)

1. Tezer Tayanç (1.45)

2. Emre Ersoy (1.40)

Uzun Atlama

1. Ahmet Gürsen (4.89)

2. Tezer Tayanç (4.71)

3. Akay Uluca (4.68)

4. İsmail Karadayı (4.71)

Gülle Atma

1. Tezer Tayanç (11.20)

2. Ahmet Özdil (9.21)

YILDIZ ERKEK

60 Metre Engelli

1. Azat Etkü (9.46)

2. Eray Yücedağ (10.44)

60 Metre

1. Saffet Özmenek (7.40)

2. Eran Kabidan (7.75)

3. Kazmair Ali Rıza (7.87)

200 Metre

1. Emre Nazik (24.27)

2. Kazmair Ali Rıza (25.60)

800 Metre

1. Oraz Dalkanov (2.22,59)

Yüksek Atlama

1. Azat Etkü (1.80)

Sırıkla Atlama

1. Hasan Avkat (3.50)

Uzun Atlama

1. Coşkun Cumaoğulları (6.23)

2. Saffet Özmenek (6.08)

3. Eray Yücedağ (5.00)

GENÇ ERKEK

60 Metre

1. Mustafa Yorulmaz (7.56)

2. Mustafa Yıkıcı (7.76)

3. Turan Cenk (7.95)

200 Metre

1. Maksim Erçıka (26.72)

2. Mustafa Yıkıcı (29.56)

Sırıkla Atlama

1. Alican Sarı (2.80)

Gülle Atma

1. Baran Kılıç (12.20)

2. Mustafa Çetin (9.22)

BÜYÜK ERKEK

400 Metre

1. Hüseyin Kofalı (50.99)

200 Metre

1. Takoza (24.71)

2. Malvin (25.95)

800 Metre

1. Tuncay İbrahimzade (2.10,68)

2. Mahmut Halil (2.18,37)

3. Esat Bozbay (DNF)

Gülle Atma

1. Hasan Caferoğlu (8.47)

14 YAŞ ALTI KIZ

800 Metre

1. Zerda Kaymakamtorunları (3.09,94)

2. Eylül Cingöz (3.11,47)

3. Açelya Soykan (DNF)

100 Metre

1. Hülya Güney (4.17,39)

Yüksek Atlama

1. Dilara Sebatlı (1.25)

2. Selden Çırak (1.25)

3. Şaheste Mercan (1.20)

Uzun Atlama

1. Bossan Akmamedova (4.22)

2. Şaheste Mercan (4.10)

3. Selden Çırak (4.00)

16 YAŞ ALTI KIZ

Yüksek Atlama

1. Ayben Arapoğlu (1.47)

2. Daniella (1.35)

Uzun Atlama

1. Petek Öztürk (4.89)

2. Ayben Arapoğlu (4.66)

3. Şerife Akkuş (4.15)

4. Beliz Süngü (4.15)

Gülle Atma

1. Dudu Hidayet (9.95)

2. Tuğba Turna (8.33)

3. Eylem Güzelay (7.92)

YILDIZ KIZ

400 Metre

1. Melisa Aylaç (1.15,06)

2. Zeynep Düzenli (1.15,19)

Uzun Atlama

1. Deniz Süngü (4.73)

Üç Adım Atlama

1. Deniz Süngü (10.65)

Gülle Atma

1. Sude Kadıoğlu (11.70)

GENÇ KIZ

60 Metre

1. Doğa Erek (8.27)

2. Narin Sevim (10.22)

BÜYÜK KIZ

Yüksek Atlama

1. Buse Savaşkan (1.65)

Uzun Atlama

1. Tuğba Aydın (5.74)

Üç Adım Atlama

1. Tuğba Aydın (12.79)