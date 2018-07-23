Salon cıvıl cıvıl

Hüseyin KIRAL

Son birkaç yıldır kendine ait salona kavuşan Halter, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu binası içerisinde yer alan fitness merkezi hafta içi her gün çocuk sesleri ile cıvıl cıvıl bir ortama dönüşüyor. Okulların kapanması ile birlikte yaz dönemi çalışmalarına başlayan salon 150’ye yakın 3-15 yaş arası çocuğa fitness eğitimi veriyor. Bununla birlikte milli fitness sporcularına yaz kampı gerçekleştiriyor. Milli fitness sporcularımız hafta içi her gün saat 08:30’dan 16:30’a kadar eğitim alıyorlar. Halter, Vücut Geliştirme ve Fitnes Federasyonu Baş Fitnes Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen gözetiminde yapılan çalışmalarda 3-5, 5-7, 7-9, 9-12 ve 12-15 yaş grupları ile toplamda 16 grup olmak üzere gün boyu çalışmalar yapılıyor.

“FİTNESİN TÜM GEREKLİLİĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Halter Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Fitness Baş Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çocuk fitnesi dalında yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Her geçen yıl başarılarımız artarak devam etmektedir. Örneğin geçtiğimiz yıl yaş grupları olarak 46 şampiyon çıkardık, bu yıl hedefimiz 80’in üzerine çıkmaktır” dedi. Çocuk Fitnesi konusunda Türkiye’nin çok çok üstünde olduklarının altını çizen Akgürgen, “TC Milli Takımını KKTC’li çocukların oluşturduğunu, bundan da federasyon olarak büyük gurur duyduklarını” söyledi. Fitness eğitmenleri ile birlikte hafta içi her gün sabahtan akşama kadar gelen tüm çocuklara fitnesin tüm gerekliliği ne ise onu vermeye çalıştıklarını belirten Neval Akgürgen, “Bunlar ritim, dans, müzik, esneklik, güç ve tabii ki fitnesi içeriyor” dedi.

“YAZ KAMPINDA AMAÇ DAHA İYİ BİR EĞİTİM”

Halter, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından organize edilen çocuk fitnesi yaz kampına 40 milli fitness sporcusu katıldığını belirten Milli takım antrenörü Neval Ç. Akgürgen, diğer bir antrenör arkadaşı Ödül Demircioğlu ile birlikte gün boyu milli sporcuların yanı sıra bu sporu yapmak isteyen diğer miniklere eğitim verdiklerini belirtti. Neval Ç. Akgürgen, “Kampın esas amacının fitness dalında daha iyi bir eğitim vermek olduğunu” söyledi.