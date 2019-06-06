Salon araç ATV’ye çarptı: 2 hafif yaralı

Gönyeli- Boğaz yolu üzerinde bugün meydana gelen kazada salon araç ile ATV araç çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, kaza saat 18:00 sıralarında, Gönyeli - Boğazköy Anayolu 4-5 km'leri arasında ER 756 plakalı salon araç sürücüsü 22 yaşındaki Özkan Kavak, Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Buğra Tolga Tabak (E-23) yönetimindeki PE 036 plakalı ATV aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpma sonucu salon araç kontrolsüzce çelik bariyerlere çarpıp takla atarak durabildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ATV araçta yolcu olarak bulunan Laden Efendi (K-20) Yakın Doğu Hastanesine sevk edilirken, kazada hafif şekilde yaralanan ER 756 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esen Samsun (K-22) de olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLAR: Sosyal Medya