Salman'a ek tutukluluk
Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Özgöçmen’i öldüren Muhammed Salman bugün ek tutukluluk talebi ile yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında 30 Eylül’de Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Özgöçmen’i öldüren Muhammed Salman bugün ek tutukluluk talebi ile yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Cinayet soruşturmasının çok yönlü devam ettiğini ifade eden tahkikat subayı zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf etti tutukluluk talep etti. Yargıç Dilşah Karayel zanlı Salman’ın soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : Hasan Özgöçmen, Muhammed Salman, cinayet, mahkeme
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