Salman'a 20 yıl hapis!
2018 yılında Mağusa Ötüken yolunda Hasan Işık Özgöçmen'i öldüren Muhammed Salman 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
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2018 yılında Mağusa Ötüken yolunda Hasan Işık Özgöçmen'i öldürüp güneye kaçan Muhammed Salman Mağusa'da yargılandığı mahkemede "adam öldürme", "soygun" ve "KKTC'de izinsiz kalmak" suçlarından suçlu bulundu.
Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliği ile aldığı kararda Muhammed Salman 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
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