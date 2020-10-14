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Salıncak ve Güçük Prens hala okurun gözdesi

Salıncak ve Güçük Prens hala okurun gözdesi

Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları (7 Ekim / 14 Ekim)

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Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Ahir Zaman Alemi  - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
  • Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları
  • Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler - Zülfü Livaneli - Doğan Kitapçılık
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu            - Remzi Kitabevi
  • Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck - Sel Yayıncılık

 

 

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