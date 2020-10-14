Salıncak ve Güçük Prens hala okurun gözdesi
Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları (7 Ekim / 14 Ekim)
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Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
- Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler - Zülfü Livaneli - Doğan Kitapçılık
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck - Sel Yayıncılık
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Etiketler : ışık kitabevi, salıncak, cenk mutluyakalı
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