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"Salıncak" ve “Camdaki Kız” ilk sırada

"Salıncak" ve “Camdaki Kız” ilk sırada

Kıbrıs kitaplarında gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “salıncak” dünya kitaplarında ise Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” isimli romanı 16- 23 Eylül haftasında ilk sırayı aldı.

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Işık Kitabevi, haftanın çok satan kitaplarını duyurdu. Kıbrıs kitaplarında gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “salıncak” dünya kitaplarında ise Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” isimli romanı 16- 23 Eylül haftasında ilk sırayı aldı.

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
  • Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
  • Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları

 

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu           - Doğan Kitapçılık
  • Kalbinde İyilik Biriktirenin Yolu Hep Açıktır - Şems-i Tebrizi           - Destek Yayınları
  • Sakin - Koşmayı Bıraktığın Gün Vardığın Gün - Ege Soley - Doğan Kitapçılık
  • Savaşmaktan Vazgeçtiğin An Kaybedersin - Ernesto Che Guevara - Destek Yayınları
  • Mülksüzler - Ursula K. Le Guin - Metis Yayınları

 

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