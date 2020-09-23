"Salıncak" ve “Camdaki Kız” ilk sırada
Kıbrıs kitaplarında gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “salıncak” dünya kitaplarında ise Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” isimli romanı 16- 23 Eylül haftasında ilk sırayı aldı.
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Işık Kitabevi, haftanın çok satan kitaplarını duyurdu. Kıbrıs kitaplarında gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “salıncak” dünya kitaplarında ise Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” isimli romanı 16- 23 Eylül haftasında ilk sırayı aldı.
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
- Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
- Kalbinde İyilik Biriktirenin Yolu Hep Açıktır - Şems-i Tebrizi - Destek Yayınları
- Sakin - Koşmayı Bıraktığın Gün Vardığın Gün - Ege Soley - Doğan Kitapçılık
- Savaşmaktan Vazgeçtiğin An Kaybedersin - Ernesto Che Guevara - Destek Yayınları
- Mülksüzler - Ursula K. Le Guin - Metis Yayınları
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Etiketler : ışık kitabevi, salıncak, cenk mutluyakalı
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