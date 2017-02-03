Salim: “Hedef Play off oynamak”

Halit Dağ

K-Pet 1. Lig kırmızı grup ekiplerinden Göçmenköy'ün tercübeli futbolcusu Salim Tayançlı gazetemiz Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu.

Göçmenköy'ün ligde oynadığı son 6 maçta serbest vuruştan 4 gol atarak takımına önemli katkı sağlayan tercübeli solak sözlerine “Sezon başından beridir şanssız puanlar kaybettik. Oyun olarak rakiplerden üstün oynadığımız maçlarda skoru yakalayamadık, yakaladığımız maçlarda da skoru koruyamadık ve ilk devreyi istediğimiz yerde bitiremedik” diyerek başladı.

“Hak ettiğimiz yerde olacağımıza inanıyorum”

Tayançlı, Göçmenköy olarak hedeflerinin play-off oynamak ve play off maçlarında ellerinden geleni yaparak takımı Süper Lig’e taşımak olduğunu söyledi.

Son olarak teknik direktör Nazım Aktunç nezaretinde iyi çalıştıklarını,takımda güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyleyen Tayançlı, “Takım olarak elimizden gelenin fazlasını yapıp sezon sonunda hak ettiğimiz yerde olacağımıza inaniyorum” dedi.