Salih Sarpten, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü oldu

Eğitim bilimci Salih Sarpten, Talim ve Terbiye Müdürü görevine getirildi. Uzun yıllardır Eğitim Bakanlığı’ndan uzman olarak görev yapan Salih Sarpten, Yenidüzen’deki eğitim yazıları yanı sıra bu alandaki araştırmaları ile de tanınıyordu. Sarpten bu görevi Havva Dağsever’den devraldı.