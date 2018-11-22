Salih Miroğlu anıldı

UBP’nin eski genel sekreterlerinden, eski bakanlardan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu, 13. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Miroğlu için, Lefkoşa Mezarlığı’nda Özker Özgür’ün anıldığı törenin ardından anma töreni düzenlendi. Buradaki törene de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, eski Başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, aileler, dostları ve sevenleri katıldı.

KIZINDAN ŞİİR… “ONA HEP HASRET DUYUYORUM”

Törende ilk olarak Salih Miroğlu'nun kızı Nazenin Miroğlu, babası için yazdığı şiiri okudu.

Miroğlu, babasını hazin bir şekilde kaybettiğini, onu hep özlemle andığını ve özlediğini söyledi. Miroğlu, babasının daha yapacak çok işleri varken yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Onun fikirleri yaşıyor. Ona hep hasret duyuyorum. Bize çok güzel bir isim bıraktı. 13 yıl onu unutmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İZCAN: ÖRNEK GÖRDÜĞÜM BİR ABİYDİ

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Miroğlu'nun siyasette örnek gördüğü, UBP içinde de önemli biri olduğunu, mecliste birlikte çalıştıkları, bir büyükleri, abileri olduğunu söyledi.

İzcan, Miroğlu’yla görüşleri farklı olsa da siyasette çok iyi çalıştıklarını, ülkesini insanlarını sevmek ve hizmet etmenin önemli olduğunu vurguladı.

TALAT: SİYASETE CİDDİ BİR KAYIP

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Miroğlu’nu saygıyla andıklarını söyledi.

Talat, Miroğlu'nu siyasete dorukta hizmet edecekken kaybettiklerini, siyasette ciddi bir kayıp olduğunu vurguladı.

Miroğlu ile öğrencilik yıllarında birlikte olduklarını, siyasete hep ilgi duyduğunu, doktor olarak da topluma büyük hizmetler verdiğini anlatan Talat, "Anne babamın da doktoruydu. Ama siyasete olan merakından, spor kulübü ve siyasi partilerde yer aldı. Önemli görevler yürüttü, kaybını duyunca şok olduk. Gençti. Ölümü hepimizi üzdü. Siyasetimizi üzdü, çok iyi dost arkadaştık. Meclis'te de dışında da yaşamı boyunca dost kardeş olduk. Rahmetle anar ailesine sabır dilerim” dedi.

EROĞLU: EN İYİ HİZMET VERECEĞİ DÖNEMDE KAYBETTİK

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Miroğlu ile 1985 yılında tanıştıklarını, milletvekili adaylığı teklif ettiklerini ancak onun iyi bir doktor olduğunu ve kabul etmeyip 1990 seçimlerinde aday olduğunu anlattı.

Eroğlu, Miroğlu’yla dostluklarının hep sürdüğünü, siyasette yıllarca birlikte çalıştıklarını ve en son başkanlık adayı olduğunu anımsattı.

Miroğlu'nun değerli bir siyasetçi olduğunu ve ölümünün kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Eroğlu, "Miroğlu'nun partimize ve ülkemize en iyi hizmeti verecek dönemde kaybı bizi üzdü. Çok güzel günlerimiz oldu. Genç yaşta, parti ve ülkeye daha çok hizmet verecek dönemde kaybettik. Kaybettiğim günden bugüne acısını yaşıyorum. Kardeşim gibiydi. Özlemle anıyoruz" diye konuştu.

TATAR: ANILARI YAŞATILACAK

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Miroğlu ile ilgili siyasete giriş dönemlerine dair anılarını anlattı.

Öğrencilik yıllarında İstanbul'da yaptığı aktif çalışmalar, spor alanında ve doktorluğu döneminde yaptığı çalışmalarla iz bırakan Miroğlu'nun, ölümünden duyulan acıyı hep birlikte paylaştıklarını ifade eden Tatar, Miroğlu'nun kızını dinlediğini ve "yeni bir Salih Miroğlu yetişiyor” dediğini belirterek, "Onun evladı bizim de evladımızdır. Salih Miroğlu çok sevilen bir kişiydi, anıları yaşatılacak" dedi.

DEMOKRASİ, SEVGİ VE SAYGI

Başbakan Tufan Erhürman da, Miroğlu'nu anarak, Kıbrıs Türk siyasetinde demokrasi, sevgi, saygı olduğunu, ancak bunun kendiliğinden değil, Miroğlu ve Özgür gibi değerli insanlar siyasetçiler sayesinde olduğuna işaret etti.

Ülkede her şeyin hep birlikte yapılabileceğini, istedikten sonra bir araya gelinebileceğini bugün de gördüklerini ifade eden Erhürman, geçmişte birlikte ama farklı görüşlerde olan siyasilerin ölüm gününde bile farklı siyasi görüşleri bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Erhürman, Miroğlu'nun hitabet yeteneğinin kızına da geçtiğini ifade ederek, Miroğlu'nun kızının miras olduğunu kaydetti ve kabri başında saygıyla eğildiğini söyledi.

AKINCI: AYNİ TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Miroğlu ile aynı toprakların çocuğu olduğunu, ancak onu genç yaşta yitirdiklerini söyledi.

Akıncı, "Hepimiz gelip geçiciyiz, bıraktığımız iz önemli. Miroğlu da iz bıraktı. Dolu dolu bir hayat bıraktı. Öğrencilik yıllarında spor alanında, doktor olarak topluma hizmet verdi. Annem ve babamın da doktoruydu. Meclis'te birlikte oturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir anısını da anlattı. Akıncı, Özker Özgür'ün hayatının son dönemlerindeyken bir gün Miroğlu'na isterse onu gidip görmesini, durumunun iyi olmadığını söylediğini anımsatarak, "Ancak gidemedi ve ölümünden sonra çok üzülmüş. O akşam da onu kaydettik. Geri gelmez ama inandığı düşüncelerle iyi bir dost ve iyi bir insandı. Rahmetle anıyoruz" diye konuştu.