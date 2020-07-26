Salih Güder yaşamını yitirdi.
İskele’deki evinde rahatsızlanan Salih Güder, ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
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İskele’deki evinde rahatsızlanan Salih Güder (E-50), ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20:00 sıralarında gerçekleşen ölümle ilgili Polis soruşturması devam ediyor.
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