Salih Güder yaşamını yitirdi.

İskele’deki evinde rahatsızlanan Salih Güder (E-50), ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20:00 sıralarında gerçekleşen ölümle ilgili Polis soruşturması devam ediyor.