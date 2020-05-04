Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, gönüllü yurttaşlarla işbirliği içinde yıkanıp tekrar kullanılabilen 5 bin kumaş maske dikimini gerçekleştirdi.

“Covid-19 salgınına karşı sürdürülen mücadelenin en önemli unsurlarından biri de toplumsal dayanışmadır” diyen kadın örgütü, Mağusa, Değirmenlik, Geçitkale, Serdarlı ve Lefke’de dayanışma gösteren gönüllü kadınlara teşekkür etti.

CTP Kadın Örgütü adına şu paylaşım yapıldı:



“Covid-19 salgınına karşı sürdürülen mücadelenin en önemli unsurlarından biri de toplumsal dayanışmadır. Kapalı ve uzak olduğumuz günlerde birbirimizin ihtiyaçlarına duyarlı olmak, dayanışma ve dostlukla mesafeleri ortadan kaldırmak düşüncesi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak gönüllü yurttaşlarımızla işbirliği içinde yıkanıp tekrar kullanılabilen 5000 kumaş maske dikimini gerçekleştirdik.

Gönüllü yurttaşlar malzemelerin temini ve dikim süreçlerinde bulaş riskine karşı tüm önlemleri aldılar.

Mağusa, Değirmenlik, Geçitkale, Serdarlı ve Lefke’de dayanışma gösteren, emeklerini, zamanlarını cömertçe maske dikim işine sunan gönüllü kadınlarımıza, CTP Mağusa Kadın Örgütü’müze en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Bölgelerindeki maske ihtiyacını bize ileten ve maskelerin yurttaşlara ulaştırılmasını sağlayan Alayköy, Değirmenlik , Geçitkale, İnönü, Lefke ve Serdarlı Belediyeleri’ne işbirliklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz.

Kumaş maskeler, Mağusa’da Polis Teşkilatı’na ve gümrük çalışanlarına, Geçitkale’de sağlık çalışanları ve polislerimize, birçok bölgede ihtiyacı olan yurttaşlarımıza yerel yönetimler eliyle ulaştırıldı.

Yeniden açılmanın başladığı bu günlerde bir kez daha özellikle risk grubuna giren insanlarımızın mümkün olduğunca evde kalmaları, dışarıya çıkmak zorunda kalanların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına titizlikle uymaları yönündeki uyarıları da hatırlatmak isteriz.”