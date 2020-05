'Salgında MS hastaları unutuldu'

Multiple Skleroz Derneği, Dünya MS Günü vesilesiyle yetkililere seslenerek, koronavirüs sürecinde unutulduğunu belirttiği MS hastalarının sorunlarına bir an önce çözüm üretmesini talep etti. Dernek, hastaların Nöroloji Servisi’nde düzenli olarak damardan ilaç aldıkları odalarına dönmesini ve ilaç sorunlarının giderilmesini istedi.

Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli Dünya MS Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayının son Çarşamba gününün, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Multiple Skleroz Derneği tarafından Dünya MS Günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği olarak her yıl gün nedeniyle dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenledikleri etkinlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirtti.

Korona sürecinde MS hastaları olarak pek çok sorunla boğuşmak durumunda kaldıklarını, ataklarını tetikleyen stresler yaşadıklarını ifade eden Hançerli, bu süreçte karantina servisine dönüştürülen, damardan ilaç tedavilerinin yapıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nin farklı servislere taşındığını, iki servisin hastalarının tek bölüme sığmaya, tedavi almaya çalıştığını söyledi.

Nöroloji servisinin bu süreçte önce dahiliye servisine, sonra Kolan Hastanesi’ne ve daha sonra Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ortopedi servisine taşındığına, bir dönem de damardan ilaçların onkoloji servisinde alındığına işaret eden Hançerli, “MS hastaları hâlâ ortopedi servisinde sığıntı gibi tedavi almaya devam etmektedir” dedi.

Hançerli, MS hastalarının mağdur olmaması için nöroloji doktorları ve hemşirelerinin özverili çabalarının göz ardı edilemeyeceğini ancak oldukça kalabalık olan hasta sayısından dolayı tedavi almakta zorlandıklarını vurgulayarak, “İlaçlarımızla ilgili yaşamakta olduğumuz sıkıntı ve aksama MS hastalarında kalıcı sekeller oluşmasına neden olabilmektedir” dedi.

Yine son dönemde alınan kararlarla tahlillerde de kısıtlama yapıldığı için bazı tahlillerin gerekli sıklıkta yapılamadığına dikkati çeken Hançerli şöyle devam etti:

“Zaten var olan hastalığımızın sıkıntılarını yaşarken, hastane, ilaç ve tahlil sorunları bizleri bu süreçte daha da zor duruma düşürmüştür. Dünya MS Günü vesilesiyle yetkililere sesleniyoruz; koronavirüs sürecinde unuttuğunuz MS hastalarının sorunlarına bir an önce çözüm üretmenizi bekliyoruz. En kısa zamanda kendi servisimize, düzenli olarak damardan ilaç aldığımız odamıza dönmek ve ilaç sorunlarımızın giderilmesini istiyoruz.”