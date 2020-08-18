"Salgına karşı alınan ek tedbirler tatmin edici değil"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), dün tek gündem maddesiyle toplanan Bakanlar Kurulu’nun, COVID-19 salgınına karşı almış olduğu ek tedbirlerin tatmin edici olmadığını savundu.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dün Bakanlar Kurulu’nda koronavirüs salgınına karşı alınmış olan kararların yetersiz olduğunu, bunun da halkın endişesini gidermediği ileri sürdü.

Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu, ivedi olarak çok daha ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.