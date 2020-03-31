Salgına inat uyanıyor hayat

Avrupa’nın bölünmüş tek başşehrinde, bir süredir geçişler de durdu. Covid-19 adayı ve Lefkoşa’yı bir kez daha ikiye ayırdı. İnsanların evlerine kapandığı bir ortamda tabiat uyandı, bahar yine de yüzünü gösterdi. Dünyanın dört bir yanında insanlar evlerine çekilir ve kirli sanayi dururken, hava temizlendi, nehirler berraklaştı, yaban hayatı kendini yeniden hissettirdi. Sokaklar tenhalaşırken, yeni bir mevsim uyanıyor. Lefkoşa’da barikat üzerinde açan laleler, savaşa karşı barışı selamlıyor, yılgınlığa karşı umudu. Barut artıklarından başını kaldırarak, hayata gülümsüyor.

( Fotoğraf: KATIA CHRISTODOULOU)