Salgın yayılıyor!

‘Gençlik Hastalığı’ olarak bilinen ve hava yoluyla kedi ve köpeklere bulaşan virüs salgınının adanın her yanına yayılacağı ve en çok da barınaktaki hayvanları etkileyeceğine dair korkular artarken, Kıbrıs’ın güneyinden de salgın için barınağa yardım teklifi geldiği açıklandı.

Öte yandan salgın nedeniyle İskele Belediyesi Hayvan Barınağı’nında karantinaya alındığı açıklandı. İskele Veteriner Dairesi Sorumlusu Mustafa Hürbağ, barınakta yaşayan 105 köpekten 5’inin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Girne’deki Kyrenia Animal Rescue (KAR) Barınağı’nda görülmesiyle baş gösteren, ‘Gençlik Hastalığı’ olarak bilinen ve hava yoluyla bulaşan virüs salgınının adanın her yanına yayılacağı ve en çok da barınaktaki hayvanları etkileyeceğine dair korkular artıyor.

‘Gençlik Hastalığı’ olarak bilinen ve aşı yapılmamış kedi-köpeklere bulaşan virüs salgını nedeniyle Girne’deki Kyrenia Animal Rescue (KAR) Barınağı’nda 80 köpeğin ölümünün ardından bu yana 2 köpeğin daha yaşamını yitirdiği belirtilirken, her gün yoğun belirti gösteren 3 veya 4 köpekle karşılaşıldığı kaydedildi.

Salgının Mağusa ve İskele bölgesinde de görüldüğünü tespit ettiklerini dile getiren Sorumlu Veterineri Niyazi Çelebi, azalan ölüm oranlarını belirterek sevindiklerini kaydetti. Çelebi, buna karşın tek endişelerinin salgının diğer bölgelere de görülmesi olduğunu anlattı.

Özellikle barınaktaki aşısız hayvanların ölümcül sonuçlar yaşayabileceğine dikkat çeken Çelebi, barınaklara yardımda bulunulması için çağrı yaptı.

Neler yaşanmıştı?

Girne’deki Kyrenia Animal Rescue (KAR) Barınağı’nda ‘Gençlik Hastalığı’ olarak bilinen virüs salgını nedeniyle 80’e yakın köpek yaşamını yitirmiş, 100’lerce köpeğin ise hala risk altında olduğu belirtilerek, barınağın karantinaya alındığı açıklanmıştı.

Barınakta 300’ün üzerinde tedavi olmayı bekleyen, bakım isteyen köpek olduğu, kötü olanlara tedavi, iyi olanlara ise koruyucu önlemler alındığı açıklanmıştı.

Bu doğrultuda tedavi ve bakım masrafları için büyük bir yardım kampanyası başlatılmış, dernek, özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir örgütlenmeye gitmişti.

Dernekten çağrı…

Öte yandan dernek, barınakta giderek azalan ölüm oranına karşın hastalığın diğer bölgelere yayıldığı duyurulurken, aşı ve tedavi masrafları için derneklere yardım yapılması konusunda yardım çağrısında bulunuldu. Ölüm oranının azalması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten dernek, her gün yaşamını kaybeden köpek sayısına karşın bu sayının azalmasından dolayı yine de iyimser.

Bağışçılardan toplanan yardım ile ilaç ve tedavi alanlarında harcama yapan dernek, yaptığı açıklamada “Tünelin sonunda ışık görüyoruz” diyerek, her seferinde yardımların hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Dernekten yapılan yardım çağrısında “Lütfen, kurtarma merkezinde bu korkunç hastalığı tedavi etmemize yardım etmek için elinden geleni yap” denilirken yardım linki ve hesap numarası da verildi:

https://www.gofundme.com/help-us-stamp-out-distemper

UK A/C Name Kyrenia Animal Rescue. HSBC 40 - 21- 02 11364812 TRNC CREDITWEST £ A/C 37 -301 - 0000000714 TL A/C 32 - 301 – 00000000056

Kyrenia Animal Rescue (KAR) Sorumlu Veterineri Niyazi Çelebi:

“Duyarlı olalım, barınaklar maddi olarak yardımcı olalım…”

“Tedaviye yanıt almaya başladık. Kayıplarımız tek tük oluyor, toplu ölümler bitti fakat adanın birçok yanında hastalık belirti göstermeye başladı… İskele, Mağusa, Lefkoşa’da olan yatılı köpekler olduğunu duyduk. Hastalık neresiyle sınırlıdır bilemiyoruz… Meslektaşlarımızla geçtiğimiz temasta diğer bölgelerde de bu vakaların görüldüğünü öğreniyoruz.”

Güneyden yardım çağrısı

“Kıbrıs’ın güneyinden bize yardım çağrısı geldi. Yaşananları takip ettiklerini söyleyerek yardıma hazır olduklarını belirtiler. Hastalık hava ile yayıldığı için tüm adaya bulaşmasından endişelendiler, kayıplarımıza çok üzüldüler…

Gerek hekim gerekse teknik imkân olarak yeterliyiz fakat maddi desteğe ihtiyacımız var.

Aşısı olmayan köpeklere aşı yaptıralım, bu hastalığın belirtisi olan hayvanlarımızı da tedavi başlatıp devam ettirebilelim istiyoruz. Barınaklara bu konuda yardımcı olalım. Orada çok fazla hayvan var, maddi imkânları kısıtlı, çaresizdiler… Oradaki 100’lerce köpeği konuşuyoruz.”

“Barınaklarla temasa geçelim, maddi olarak yardımcı olalım…”

“Aşılı olan köpeklerin de bu hastalığa yakalanma ihtimali var ama etkilenme ihtimalleri çok düşük ihtimal, bünyeleri güçlü olduğu için hastalığı kolayca yenebiliyorlar. Ama barınaktaki hayvanlar aşısız, bu yüzden sonuç ölümle neticeleniyor. Lütfen duyarlı olalım, barınaklarla temasa geçelim, maddi olarak yardımcı olalım…”

“Tek endişemiz diğer bölgelerde de görülmüş olmasıdır”

2 günden bu yana toplamda 2 kayıp oldu. Her gün yoğun belirti gösteren 3 veya 4 köpekle karşılaşıyoruz. İlk zamanlardaki yoğunluk kalmadı çok şükür, giderek azalıyor…

Tek endişemiz diğer bölgelerde de görülmüş olmasıdır.”

İskele Belediyesi Hayvan Barınağı da karantinaya alındı

Öte yandan Girne’de görülen salgının İskele’ye de sıçradığı gerekçesiyle İskele Belediyesi Hayvan Barınağı da karantinaya alındığı açıklandı.

İskele Belediyesi Hayvan barınağında incelemelerde bulunan İskele Veteriner Dairesi, hastalığın barınakta tespit edildiğini ve barınağın karantinaya alındığını kaydetti.

Açıklamada, bulaşıcı hastalık nedeni ile barınağa giriş ve çıkışların yasaklandığına vurgu yapıldı.

İskele Veteriner Dairesi Sorumlusu Mustafa Hürbağ, barınakta yaşayan 105 köpekten 5’inin durumunun kritik olduğunu belirtti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Onların tedavisi ve sağlıklı yaşamaları için bizler elimizden geleni yapıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hürbağ “105 köpekten 5’inin durumu kritik”

İskele Veteriner Dairesi Sorumlusu Mustafa Hürbağ, barınakta dün yaptığı incelemenin ardından söz konusu hastalığın dışarıdan geldiğini, bu sebepten diğer tüm köpeklerin risk altında olduğunu söyledi. Barınakta yaşayan 105 köpekten 5’inin durumunun kritik olduğunu da belirten Hürbağ, barınağa, karantina altında bulunduğu sürece, köpek alınmasının ve verilmesinin ayrıca insanların da barınağa girişlerinin yasaklandığını ifade etti.

Sadıkoğlu’ndan sağduyu çağrısı

Henüz yapımı devam eden barınağa, sahipsiz ve bakıma muhtaç oldukları için kapasitesinin üzerinde köpek almak zorunda kaldıklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, barınakta 4 belediye personelinin görevli olduğunu, 2 de gönüllü veteriner tarafından, köpeklerin, her hafta rutin kontrolden geçirildiğini belirtti, gerekirse bu sayının arttırılacağını da söyledi. Barınaktaki rutin kontroller sırasında yaklaşık 2 hafta önce 8 köpekte bordotella (solunum yolu) hastalığının tespit edildiğini belirten Başkan Sadıkoğlu veterinerlerin vakit kaybetmeden olaya müdahale ettiklerini ancak 3 tanesini tüm uğraşlara rağmen kurtaramadıklarını hatırlattı. Bordotella (solunum yolu) hastalığına ek olarak gençlik hastalığının da tespit edilmesinin ardından Veteriner Dairesi ile görüştüklerini söyleyen Sadıkoğlu, dün İskele Veteriner Dairesi tarafından barınağın incelendiğini ve karantinaya alınmasının uygun görüldüğünü söyledi. Halktan özellikle bu süreçte sağduyulu olmalarını isteyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “ Elimizden geleni yapıyoruz. Çeşitli projelerle sevimli dostlarımızı destekliyoruz, bakımlarını yapıyor, yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Onların tedavisi ve sağlıklı yaşamaları için bizler elimizden geleni yapıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın”