Salgın süresinde 200 bin TL ceza

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, pandemi süresinde fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek, son beş ayda 2 bin 389 denetim yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

Tüketicileri Koruma Yasası altında oluşturulan Tüketici Konseyi 12. Olağan Toplantısı Sanayi Odası’nda yapıldı. Tüketici Konseyi toplantısının gündeminde, Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine üye seçmek de yer aldı.

Açılışını Tüketici Konseyi Başkanı Evren Zeki Güce’nin yaptığı toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bürokratlar ve konsey üyeleri katıldı.

Yapılacak oylamada kurum ve kuruluşlardan 41 kişinin oy kullanacağı Tüketici Hakem Heyetine iki üye seçilecek.

Taçoy: Tüzüklerin hazırlanması şart

Toplantının açılışını konuşmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaptı.

İlk önce alınacak bir ürünün nasıl olması gerektiğini düşünerek kurallar konulması gerektiğini dile getiren Taçoy, halkın refahını düşünerek hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Konseyin, halka yapılan faaliyetleri izah etmesi ve eğitici faaliyetlerin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, Bakanlık olarak tüketicileri korumak için birçok katkı sağladıklarını söyledi.

Taçoy, AB uyum çalışmalarının günbegün takip edildiğini ve bugün Meclis’te bulunan tüketicilerle ilgili değişiklik yasasının da bir an önce Meclis’ten geçirilip bir noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilerin güvenliği için “Ürün Güvenliği Yasası”nın bakanlığı ilgilendiren bölümlerinin tüzüklerinin çıkarıldığını ve denetimlerin yapıldığını söyleyen Hasan Taçoy, buna bağlı diğer tüzüklerin de bir an önce hazırlanmasının şart olduğunu söyledi.

Meclis gündeminde bulunan ve heyecanla beklenen sebze ve meyvelerin denetimi için “Hal Yasası”nın bir an önce geçirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, böylee halkın daha sağlıklı ürünlere ulaşacağını hem de fiyat kontrolünün yapılacağını kaydetti.

Şikayetleri değerlendirecek

Tüketici Konseyi’nin şikayetleri değerlendirerek halk adına denetimler yapacağını dile getiren Taçoy, tüketicilerin ürünlerle ilgili şikayetleri için kurula başvurabileceğini kaydetti.

“ALO 171 özellikle pandemi sürecinde çok işe yaradı”

Ücretsiz Alo 171 tüketici şikayet hattının özellikle pandemi sürecinde çok işe yaradığını da dile getiren Taçoy, personelin bu süreç içerisinde birçok denetim gerçekleştirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

5 ayda 2 bin 389 denetim, 200 bin TL ceza

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, pandemi süresinde fırsatçılara göz açtırılmadığını dile getirerek, yaklaşık son beş ay içerisinde 2 Bin 389 denetim yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL ceza kesildiğini söyledi.

Konseyin yeni seçilecek ekibi ile birlikte halkı bilinçlendirme konusunda daha aktif olunması gerektiğini belirten Taçoy, Alo 171 şikayet hattının daha iyi duyurulması, gerekirse tanıtım için ek bütçe ayrılması gerektiğini de sözlerine ekledi.