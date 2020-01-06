“Salgın konusunda ciddi önemler alınmalı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, meclis genel kurulunda tarım ve gıda konusuna değindi, Şahali, küçükbaş hayvancılıkta ciddi bir salgın olduğunu dile getirdi. Şahali, hükümetin bu konuda bir takım önlemler alması gerektiğini fakat bu konuda gecikme olduğunu söyledi.

Şahali, Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın ve mevzuatın toplumda muhatap olmadığı kimsenin bulunmadığını ifade ederek, yasaları yapmanın değil uygulamanın mesele olduğunu vurguladı.

Bu yasa çalışırken insan kaynakları eksikliklerinin de dile getirildiğini anımsatan Şahali, bu açıkların kapatılması için kadro taleplerinden örnekler verdi.

Devlet Laboratuvarının yanmış olmasıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Şahali, “ülke ortalamasının çok üzerinde bir değerdi” dedi.

Ülkedeki ulusal gıda referans laboratuvarının da yeterli ve değerli olduğunu belirten Şahali, “aslolan sahip olduklarımızı nasıl değerlendireceğimizdir” dedi.

Ülkede küçükbaş hayvancılıkta ciddi bir salgın yaşandığını belirten Şahali, hükümetin alması gereken önlemler konusunda geciktiğini, kayıp zamanın ülkedeki kaynakların tüketilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Gıdaların Kontrolü ve Hijyen Yasasının Kıbrıs Türk halkında gıda güvenliğine ilişkin endişeleri giderebilecek çok önemli bir yasa olduğunu belirten Şahali, gıda kontrol yetkisine sahip makamların yürüttüğü çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesinin önemine işaret etti.