Salgın ekonomiyi %7,5 daraltacak

Kıbrıs’ın güneyinde yapılan bir araştırma, korona virüs salgınının güneydeki ekonomiye yüzde 7,5 daralmaya sebebiyet vereceğini ortaya koydu.

Haravgi gazetesi, “Salgın Ekonomiye Dişlerini Gösteriyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, güneydeki “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından yapılan bir araştırmaya yer verdi.

Araştırmada, covid-19 salgını yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisinin 2020 yılında önemli bir daralma içerisine gireceği öngörülerek, bu daralmanın Gayrı Safi Milli Hasıla düzeyinde -7,5 olmasının öngörüldüğü ifade edildi.