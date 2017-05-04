Kuzey Kıbrıs’a ailesi ile tatile gelen ve Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Hollanda uyruklu 16 yaşındaki turist kız önceki gün sahil şeridinde yürüyüş yaptığı esnada cinsel saldırıya uğrarken ciddi şekilde de darp edilerek hastanelik oldu.

Saldırganın cinsel ilişkiye girme istediğini reddetmesi üzerine saldırgan tarafından inşaat demiri ile ciddi şekilde dövülen 16 yaşındaki turist kız, çevrede bulunan diğer turistler tarafından saldırganın elinden kurtarıldı. İnşaat demiriyle başına aldığı darbelerden dolayı ciddi şekilde yaralanan 16 yaşındaki turist kız Mağusa Devlet Hastanesine ardından ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda bir arazide tespit edilen saldırgan H.Y tutuklandı. Polis tarafından tutuklanarak “Cinsel saldırı” ve “Ağır yaralama” suçlarından dolayı dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Reddedilince inşaat demiriyle müştekinin başına defalarca vurdu…

Meselenin tahkikat memuru Ahmet Köse, zanlının 2 Mayıs tarihinde Bafra’da turistlik bölge olan oteller inşaat bölgesindeki sahil şeridi içerisinde yürümekte olan ve KKTC’de turist olarak bulunan Hollanda uyruklu müştekiyle cinsel ilişkiye girmek istedikten sonra müştekinin reddetmesi üzerine olay yerinde bulmuş olduğu 138 cm uzunluğundaki inşaat demiri ile müştekinin kafasına defalarca vurup ağır yaraladığını açıkladı.

Zanlının müştekiyi ağır yaraladıktan sonra müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurduğunu belirten Köse, zanlının o sırada sahil yakınında yürüyen insanların olay yerine geldiğini görmesi üzerine olay yerinden hızlıca kaçtığını açıkladı.

Zanlı operasyon sonucu yakalandı…

Polis Memuru Ahmet Köse, müştekinin, yanına gelen turist vatandaşlar tarafından en yakın işletmeye götürülüp oradan ambulans yardımı ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Yakın Doğu Hastanesine götürülerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirterek, müştekinin kafasında 5 ayrı noktada derin kesiler bulunduğunu ve beyin havalesi geçirdiğini açıkladı. Zanlının ise olaydan birkaç saat sonra, polis ekibinin yaptığı operasyon sonucunda olay yerinden yaklaşık 5 km uzaklıkta arazi içerisinde tespit edildiğini açıklayan Köse, zanlının tutuklandığını belirtti.

Köse, ayni gün zanlının Sosyal Hizmetler uzmanı huzurunda gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf ettiğini de açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Köse, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı H.Y’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.