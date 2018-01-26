'Saldırıları uluslararası boyuta taşıyacağız'

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Afrika gazetesine yapılan saldırıyı uluslararası boyuta taşıyacağını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

İngiltere’de yaşayan ilerici, yurtsever, demokrat Kıbrıslı Türklerin örgütü Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (KTDD) ve İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu olarak, Yurdumuz Kıbrıs’ta, Kıbrısın kuzeyinde son günlerde, açıktan şiddet ve saldırılara kadar varan gelişmeleri, Londra’dan büyük bir dikkat ve kaygı ile izlemekteyiz.

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin saldırısı ile ilgili manşeti behane edilerek gerek Afrika Gazetesi’nin ofislerine, gerekse meclise yapılan saldırıların esas sahibinin bizzat TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu, saldırıların Lefkoşa’daki sevk ve idaresinin ise 43 yıldır çok çeşitli yollarla Türkiye’den Kıbrıs’a taşınmakta olan sivil nüfus içinde yeralan faşist yobaz ırkçı örgütlenmeler, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve yerli işbirlikçiler tarafından eşgüdüm içinde yürütüldüğünü, 4000 kilometre uzaktan da olsa açıkça görebiliyoruz.

Sözkonusu saldırılarla, Ankara Egemenlerinin Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik yıllardır sürdürdüğü sömürgeci siyasetleri, yeni bir boyut kazanmıştır. Kısa bir süre önce kuzeyde yapılan seçimler öncesinde, Ankara’dan düğmeye basılmış, aktarılan nüfus içindeki tüm faşist ve yobaz unsurlar, her alanda Kıbrıs Türk Toplumunun ilerici yurtsever demokrat dinamiklerine karşı hareke geçirilmişlerdir. Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde attığı bu yeni adımla hedeflenen, bugüne kadar Kıbrıs’ta konumlandırıp beslediği kendi tabası sivil nüfusunu, yerli işbirlikçilerinin de yardımıyla, Kıbrıs Türk Toplumunun yerine yerleştirmek, bu yoldan Kıbrıs adası ve bölge üzerinde gördüğü uzun erimli kendi stratejik çıkarlarını, Toplumumuzun Ada’da sahip olduğu tüm toplumsal haklarının gaspı üzerinden ilerletmektir. Ankara’nın bu hedefini göremeden, Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıslı Türkler olarak, ne bugün nasıl bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğumuzu anlayabiliriz, ne de Kıbrıs’ta barışın toplumsal geleceğimizle ilgili önemini ve aciliyetini kavrayabiliriz yeterince.

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, yukarıda ortaya konan gerçekler ışığında ve son yaşanan saldırılar karşısında, Kıbrıs Türk Toplumunun kaçınılmaz olarak bir yol ayırımı aşamasında bulunduğu görüşündedir. Son yaşanan olaylarla birlikte, bugüne kadar yürünen yolun sonunda varılacak yerin neresi olduğu, daha geniş ve farklı toplum kesimlerince çok daha net olarak görülmeye başlanmıştır.

Geldiğimiz noktada artık, yüzümüzü uluslararası platformlara dönerek, Ada üzerinde, Kıbrıs Cumhuriyetinden kaynaklı Toplumsal Haklarımızı,Temel İnsan Haklarımızı, nereden ve kimden gelirse gelsin, her tür saldırı karşısında tavizsiz savunma zamanıdır. Ada üzerinde Kıbrıslı Türklerin Toplumsal varlıklarını koruyabilmesinin başka bir yolu kalmamıştır. Toplumumuzun yıllardır Ankara’nın akılalmaz siyasetleri ile içine sürüklendiği bugünkü durumda, İkinci bir kurtuluş, özgürlük yolunun bulunmadığını, Kıbrıs Türk Toplumuna son olarak, Bizzat TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘’öğretmiştir’’.

Derneğimiz yukarıdaki perspektiften hareketle, öncelikle Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan hedefi belli son saldırıları da, denizaşırı azmettiricisini de, yıllardır Ankara tarafından Kıbrısta bugünlere zemin hazırlamak için yürütülen organize işleri de, tüm açıklığı ile ortaya koyacak biçimde, ilgili uluslararı platformlara ulaşma, taşıma gayreti içinde olacaktır bundan sonra.

Ankara’nın Kıbrıs Türk Toplumu üzerinde yoğunlaştırdığı, görünen ve gürünmeyen tüm baskı ve saldırılara karşı direnebilmenin önkoşulunun, tüm anti-faşist barış ve demokrasi güçlerinin güç ve eylem birliği olduğuna inanan Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, 26 Ocak Cuma günü Lefkoşa’da Sendikalar Platformu’nun düzenlediği Barış Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşünü selamlar, Toplumumuzun tüm kesimlerini yığınsal olarak yürüyüşe katılmaya çağırır.

ADA ÜZERİNDE, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA VE KIBRIS’TA BARIŞ KARARLILIĞIMIZI, ANKARA’DAN VE DÜNYA’DAN GÖRÜLECEK DUYULACAK BİÇİMDE, HEP BİRLİKTE ORTAYA KOYALIM.

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği

Yönetim Kurulu a.

Derman Saraçoğlu