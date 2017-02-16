Saldırganların davası 2 Mart'ta
Ali Karapaşa'ya 21 Kasım 2016 tarihinde yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan 22 yaşındaki iki genç dün şartlı olarak serbest bırakıldı
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Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki gencin, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, 37 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksici Ali Karapaşa'ya 21 Kasım 2016 tarihinde yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan 22 yaşındaki iki gencin dün şartlı olarak serbest bırakıldığını yazdı.
Habere göre, olaya karışan iki gencin davası 2 Mart’ta görülmeye başlanacak.
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