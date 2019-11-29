Salatalık 2,45 TL’den 7,25 TL’ye çıktı

Adanın her iki yanındaki marketlerde bu hafta ‘aybaşı’ yoğunluğu hissedilirken, bu hareketlilik her iki toplumdaki karşılıklı alışverişe de yansıdı… Kıbrıslı Rumlar, kuzeydeki sebze-meyve-market reyonlarına akın ederken, Kıbrıslı Türkler güneydeki kasaplarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Fehime ALASYA

Adanın her iki yanındaki marketlerde bu hafta ‘aybaşı- ödeme’ yoğunluğu hissedilirken, bu hareketlilik her iki toplumdaki karşılıklı geçişleri de hareketlendirdi. Kıbrıslı Rumlar, kuzeydeki sebze-meyve-market reyonlarına akın ederken, Kıbrıslı Türkler güneydeki kasaplarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuzeydeki marketlerin manav reyonu ve market bölümünde Kıbrıslı Rum müşterilerin yoğunluğu göze çarparken, güneyde ise kasap reyonlarında Kıbrıslı Türklerden oluşan kuyruklar vardı.

Bu haftaki alışverişin fiyatlardaki seyri kuzeyde düşüşe geçerken, güneyde tırmandı. Özellikle sebze meyve reyonları bu hareketliliğin en çok yaşandığı bölüm oldu.

Kuzeyde sadece üç üründe fiyatlar yükselirken, beş kalemde düşüş oldu, güneyde ise pek çok ürünün fiyatı yükseldi.

Salatalık 2,45 TL’den 7,25’e çıktı

Bu hafta kuzeyde fiyat artışı salatalığın oldu. Geçtiğimiz hafta 2,45 TL olan salatalığın kilosu bu hafta 7,25’e çıktı. Kuzeydeki en büyük düşüş ise cennet hurması olarak bilinen meyvede yaşandı. Hurma, geçen haftadan bu yana yaklaşık 3 TL indirime gitti.

Kestane güneyde hızlı düştü

Güneyde ise en büyük fiyat artışı 10 TL ile sezonun son demlerini yaşayan sultani üzümde olurken, en büyük fiyat düşüşü 18 TL ile kestanede yaşandı.

Geçtiğimiz hafta güneyde kilosu 12 TL olan sultani üzüm bu hafta 22 TL’ye çıkarken, kestane 37 TL’den 19 TL’ye geriledi.

Kuzey-güney farkı cep yakıyor

Her hafta olduğu gibi bu hafta da kuzey ile güney arasındaki alışverişlerde reyon reyon fiyatlar fark yarattı.

Kuzeyde markette birçok ürün ve sebze meyve reyonlarında ise çok fazla ürün güneye göre kısmen daha ucuz kalırken, güneydeki kasap reyonları Kıbrıslı Türkleri yine cezp etti.

Kuzeyde kilosu 100 TL’yi bulan etin fiyatı güneyde en fazla 60 TL oldu.

Sebze ve meyvelerde ise bazı ürünler kat be kat güneyde daha yüksek fiyatlarla reyonlarda yer aldı.