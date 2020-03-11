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Salamis Hotel’de 800 küsur kişi

Salamis Hotel’de 800 küsur kişi

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Salamis Bay Conti Hotel’de 800 küsur kişi olduğunu, otelin şimdilik karantina altına alındığını söyledi

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Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Salamis Bay Conti Hotel’de 800 küsur kişi olduğunu, otelin şimdilik karantina altına alındığını söyledi. Sağlık ekiplerinin yapacağı kontrol sonrası sağlıklı bireylerin çıkışına izin verileceğini belirten Çağıner, 14 günlük karantinanın söz konusu olmadığını ifade etti. Port View Hotel ve Orkide Otel’in sadece tedbir amaçlı denetlendiğini kaydeden Çağıner, bir vakaya rastlanmadığını dile getirdi. İnsanların panik olmaması gerektiğine işaret ederken, durumu kontrol altına almamız gerektiğini, değerleri pozitif çıkan hastanın durumunun iyi olduğunu vurguladı.

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