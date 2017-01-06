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Salamis, dev konsere sahne olacak

Salamis, dev konsere sahne olacak

Mağusa, Beethoven’in 9. Senfonisini sahneleyeceği konsere ev sahipliği yapıyor.

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Mağusa Belediyesi, Doç. Turgay Hilmi’nin organizatörlüğünde İsviçre, Almanya ve Avustralya’dan sanatçıların oluşturduğu uluslararası orkestranın Beethoven’in 9. Senfonisini sahneleyeceği konsere ev sahipliği yapıyor.

Mağusa’da Salamis Antik Tiyatro’da 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dev organizasyondan elde edilecek gelir Mağusa Özel Eğitim Merkezi’ne ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

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