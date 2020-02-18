Tuzla’da Nevin Sakızcıoğlu adlı 61 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Polisin “ani ve gayri tabii ölüm” olarak açıkladığı olay, saat 18.00 sıralarında oldu. Sakızcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin açıklaması şöyle:

Tuzla'da evinde ölü olarak bulunan Nevin Sakızcıoğlu'nun bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

Kişinin kesin ölüm sebebi yarın yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: BRT