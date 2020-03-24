SAKİN OLABİLİR MİYİZ LÜTFEN?

Covid 19 virüsü hayatın seyrini değiştirmekle kalmadı, bir yığın sosyolojik ve psikolojik sorunu da doğurdu veya su yüzüne çıkardı.

Öncelikle şunun altını çizmek lazım: Sadece biz değil, bütün dünya virüsle nasıl baş edeceğini bilmiyor. Zira böyle bir deneyim yok. Bazı Uzakdoğu ülkeleri Sars gibi salgınlara maruz kaldıysa da, dünya nüfusunun yüzde 90'ı ve ülkelerin yüzde 95'i ilk kez bu tür bir bela ile yüzleşiyor.

Bu nedenle hata, yanlış, eksiklik, kaos, panik yaşanması sürpriz değil.

Kabul edelim ki kervan biraz da yolda düzülecek. Nitekim öyle de oluyor.

Ülke yönetimlerinin farklı uygulamaları ve birçoğunun taban tabana zıt önlemlere başvurması bunun örneği.

En zengin ülkeler bile bugün başka, yarın başka tedbirlerle şaşkınlık içinde olduklarını ayan beyan gösteriyorlar.

Trump ve Johnson mesela...

* * *

Tıp henüz Covid 19'u yenecek formülü bulamadı. Yakındır, bulunacak. Aşısı da, tedavisi de...

Yalnız tıp ve yakın diğer bilim alanları sadece bu emperyalist, saldırgan virüsü değil, insan hal ve davranışlarını da zapt-ı rapt altına almak zorunda kalacak.

Virüs için ayrılan kaynak kadar, belki de fazlası, kaybolmaya yüz tutan 'insanlığı', 'vicdanı', 'ahlak'ı toparlamak için gerekecek.

Dr. Mehmet Yağlı dostumun dediği gibi, insan el-ayak-kelle-kol-bacaktan ibaret değil ki!..

* * *

İnsan korkar elbette...

Ölmekten ve yakınlarını kaybetmekten, başkalarına zarar vermekten, daha bir sürü nedenden dolayı korku duymak insani bir haldir.

Lakin bu korku ve panik haliyle her türlü davranışı sergileme hakkına kimse sahip değildir.

Mesela insanlara 'cüzzamlı' muamelesi yapmak, 'hastalık yayma makinesi' gibiymiş davranmak, kim isterse olsun 'kimliğini deşifre etmek' ve 'hedef' göstermek kimsenin haddi değildir.

Corona var diye insan hakları rafa kaldırılmamıştır. Hasta hakları da öyle...

Nefret söylemi, hedef gösterme hala suçtur.

Bunları unutmayalım ve sakin olmayı deneyelim, lütfen.

Bir de şu soru var, bazılarının cevap vermesi gereken:

Sizi de Facebook'ta 'lanetlemeleri'ni ister miydiniz?

Çünkü yarın siz de 'pozitif' çıkabilirsiniz!