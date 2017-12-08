“Sakatlıklardan sıkıntı yaşadık”

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’nın teknik direktörü Turan Altay, sezonun 11 haftalık bölümünü, takımının durumunu ve hedefleri konusunda YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulundu.

Yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Altay, kalan dört haftada en az 10 puan hedeflerinin olduğunu belirtirken, “Buna rağmen liderle 2 puanlık farkımız var. Devre arasına kadar yarışı götürmek istiyoruz. Sonra yapacağımız takviyelerle yılı şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Başka bir hedefimiz yok” dedi.

Altay: “Hiçbir takım dört dörtlük değil”

Sezonun geride kalan 11 haftalık bölümünü değerlendiren GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, “Süper Lig’de belli bir oyuncu potansiyeli var. Kaliteli oyuncular belli kulüplere dağılmıştır. Şu anda hiçbir takım dört dörtlük değildir. Bütün takımların ciddi anlamda belirli bölgelerinde sıkıntıları var. Bazılarının savunma anlamında, bazısının orta bölümde, bazısının yabancı konusunda sıkıntıları var. Bu ligin bu şekilde 6-7 takımın başa oynayacak şekilde olacağını net olarak biliyorduk” dedi.

“Sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi”

GAÜ Çetinkaya olarak kendilerini değerlendiren Altay, “Bizim Çetinkaya olarak sıkıntımız şuydu; biz sezon başında istediğimiz yerlere istediğimiz transferleri yaptık ama ne yazık ki dört beş haftadır ciddi sakatlıklar yaşıyoruz” dedi. Serhan Önet, İbrahim Çıdamlı ve Kağan Görneçli’nin yapılan transferlerden olduğunu ve bu yuncuların sakatlandığını söyleyen Altay, “Üç tane oyuncunun bir anda çıkması, bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Bunun yanın da Abbas’ın sakatlığının uzun süre devam etmesi, yeni yeni toparlanması ciddi sıkıntılar yarattı bize” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara rağmen zirve yarışından kopmadıklarını belirten Altay, “Buna rağmen şu an rağmen ilk üç içindeyiz. Liderle 2 puanlık bir farkımız vardır” dedi. “Bunu bir şekilde sonuna kadar götürmek istiyoruz” şeklinde konuşan Altay, “Devre arasında istediğimiz takviyeleri yaparak yılı şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Başka bir hedefimiz yok” dedi.

“Devre arası geldiğinde mutsuz olan varsa söyleyip gider”

Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuların olduğu yönündeki duyumların sorulması üzerine Altay, “Bana gelen bir bilgi olmadı. 11 Temmuzda sezon açtığımızda söylediğim şey, ayrılmak isteyen varsa, buradan mutsuz olan varsa veya benim vereceğim kararlara saygı duymayacak olan varsa ayrılabilirsiniz. O zaman ayrılmak isteyen oldu, ayrıldı. Şu anda da bugün bişey söylememişlerse devrenin sonuna kadar herkes burada olmak zorunda ve Çetinkaya’nın başarısı için herşeylerini ortaya koymak zorundadılar. Devre arası geldiğinde mutsuz olan varsa söyleyip gider” şeklinde konuştu.

“Dört haftada en az 10 puan almalıyız”

“Biz kalan dört haftada en az 10 puan almamız gerek diye düşünüyorum. Dörtte dört de yapabiliriz” diyerek sözlerini sürdüren Altay, “Bu bizim için çok çok iyi olur. Cumartesi oynayacağımız G.Gücü maçı sonrası sakatlarımızın da takıma dönmesi ile iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Devre arasında bulunduğumuz konum da önemli. Sıkıntılı olduğumuz mevkiler var. İhtiyaç varsa alacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.