Sakatlıklar korkuttu

K-Pet Süper Lig’in 10’uncu hafta açılış maçında karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ile Yenicami’den iki oyuncu ilk yarıda yaşadıkları sakatlıklarla maça devam edemedi. Yenicami’den Yasin Açıkel 32’inci dakikada yaşadığı sakatlık nedeni ile yerini Hasan Ulukök’e bıraktı. MTG’den ise Arif Uysal 39’uncu dakikada ikili mücadelede aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi ve oyuna Mehmet Gürlü girdi. Özellikle saha kenarında müdahalesi yapılan ve ambulansla stadı terk eden Arif Uysal’ın eline aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemediği öğrenildi. Arif yapılan müdahalenin ardından daha sonra yeniden stada geldi.