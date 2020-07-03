Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 yaralı

Türkiye’de Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamadan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 45-50 kadar işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

AFAD yaptığı açıklamada fabrikada radyasyon kaynağı bulunmadığını belirterek, ölçümlerin devam ettiğini duyurdu.

"20 kişi işe gelmedi"

Bölgeye giden TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hendekte olan patlama sebebiyle geldik. Daha önce burada benzer şekilde 2 patlamanın olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. 97 yaralımız nakledildi. 16 kişi taburcu edildi. 1 kişi ağır yaralı olarak tedavi altında. 31 yaşında bir hastamız. Durumu ciddi olan bunun dışında herhangi bir yaralımız yok. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit sülfit dioksit gibi gazlar bulunuyor. Tansiyon, solunum sıkıntısı yaşayan, riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Yakın bölgenin 12 saatini önemli olduğunu maskeli olunması, mümkün mertebe dışarı çıkılmaması ve kapı-pencerenin kontrollü açılmasını öneriyorum. Çalışan toplam 186 kişi olduğunu biliyoruz. 100 kişiye ulaştık, 20 kişi işe gelmedi, diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Erken dönemde sahadan ayrılanlar da var. 45-50 kişi haber alınamayan." açıklamasını yaptı.