Sakarya'da bu kez havai fişek taşıyan araçta patlama

Türkiye’de Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde 3 Temmuz'da patlama meydana gelen fabrikanın atık malzemelerini imha etmeye götüren kamyon patladı. TC İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın malzemeyi kamyondan indirme esnasında gerçekleştiği belirtilirken, 3 jandarmanın hayatını kaybettiği, 6 personelin de yaralandığı duyuruldu.

Hendek Belediyesi'ne ait bir kamyonda taşındığı belirtilen imha edilecek malzemenin neden askerler tarafından taşındığı sorusu da gündeme geldi.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilerleyen dakikalarda yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

"Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var. Onların sevk ve idaresinde savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleştirildi. Son 1,5 tonluk bir patlatmaya hazır mühimmat varken bu olay hepimizi üzdü. Buraya getirip tam boşaltma esnasında tam neler olduğunu idari soruşturmanın sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi" diyen Soylu, "Maalesef bu patlamada biri Ankara biri de İstanbul'dan görevlendirdiğimiz patlayıcı imha ekibinden, diğeri de alanın güvenliğinden sorumlu olan bir jandarma personelimiz şehit oldular. Acil şoförü şu anda ağır yaralı" diye konuştu.

2009'dan bu yana 4. kez patlama meydana gelen fabrikanın atıklarını kontrollü imha etmek amacıyla taşıyan kamyonda patlama meydana geldi.