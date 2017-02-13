Didem MENTEŞ

Girne’de sahibi A.K tarafından işkence gördüğü tespit edilen, Mahkeme emriyle geçici bir süre Veteriner Dairesi’ verilmesi kararlaştırılan ancak Mahkeme kararı sonrası, sahibi tarafından kaçırılan Mira isimli köpek hala ortada yok. Mira’nın bir süre önce bakımını üstlenen ve köpeğin hayatından endişe ettiği için mücadele başlatan hayvansever Sevinç Tozduman, Mira’nın halen kayıp olduğunu, sahibi A.K.’nin ortadan kaybolduğunu ve bir gazeteye ‘Mira ile tatildeyiz’ şeklinde demeç vererek, Mahkemeyle ‘dalga geçme cüreti’ gösterdiğini savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Tozduman, A.K.’nin gazeteye verdiği beyanında Mira’yı “yumuşak bir terlikle dövdüğünü kabul ettiğini” söyleyerek, “Bu açıklamalar şaka mı? Polis, yavrumuzu hala neden bulmuyor?” diyerek isyan etti.

Sevinç Tozduman, ‘Dünya Sevgi Günü’nde Sevgi İçin Yürüyoruz’ sloganıyla 14 Şubat 2016 tarihinde saat 17:15’te Girne Otobüs Terminal’inde büyük bir eylem düzenleneceğini açıkladı.

“Vurmanın şiddetlisi, yumuşağı olur mu?”

Sevinç Tozduman, köpeğin halen kayıp olduğunu belirterek, A.K. isimli kadının ortaya çıkmayarak, bir gazeteye demeç verdiğini söyledi. Kadının gazetede yaptığı açıklamaları eleştiren Tozduman, Mira’nın üç yavrusunun sağlıklı bir şekilde, çok güvenilir ailelerin bakımına verildiğini, bunu Mahkemede ispatlayabileceklerini vurguladı. Mira’nın işkence görürken video görüntüleri olduğunu anımsatan Tozduman, “Video görüntüleri sahte mi? Açıklamasında ‘yumuşak terlikle’ vurduğunu da söylüyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Vurmanın şiddeti, yumuşağı olur mu? Şiddet hiçbir şekilde açıklanmaz, algılanamaz ve hafifletici bir sebebi olamaz” dedi.

Mahkemenin vermiş olduğu emre rağmen A.K’nin köpeği alıp kaçmasının, ‘Mahkemeyle dalga geçme’ olduğuna işaret eden Tozduman, “Yüce Mahkemenin aldığı bir kararı ardından ‘kızıyla tatilde’ olduğunu bildiren Sayın A.K., Kuzey Kıbrıs’ın bir hukuk devleti olduğunu tanımadığını ve Mahkemeyle dalga geçme cüretini, kişiliği ve karakteriyle ortaya koymuştur” dedi.

“Evime yasal belge olmadan girdiler”

Girne Belediyesi’nin ve bir polis memurunun ise Lefkoşa’daki evine gelerek, hiçbir yasal belge göstermeden köpeği aldığını söyleyen Tozduman, şunları aktardı: “Lefkoşa sınırları içerisinde Girne Belediyesi ekipleri ve polis memuru bana hiçbir belge göstermeden yavrumu elimden aldılar. Bugün (önceki gün) Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ‘hayvan sahiplerine yardımlaşma çağrısında’ bulunduğu bir yazısını görünce ‘Şakamı bu’ dedim. Kendi belediye görevlileri tarafından, şiddet gördüğü eve teslim edilen kızımla (Mira) ilgili açıklamayı ne zaman yapmayı düşünüyor” diye sordu.

“Yüce Mahkemenin aldığı bir kararın ardından, ‘kızıyla tatilde’ olduğunu bildiren Sayın A.K., Kuzey Kıbrıs’ın bir hukuk devleti olduğunu tanımadığını ve Mahkemeyle dalga geçme cüretini, kişiliği ve karakteriyle ortaya koymuştur.”

“Bir canın söz konusu olduğunu hatırlayalım”

Sevinç Tozduman, bu süre içerisinde kendisi dahil birçok hayvansever’in tehdit aldığını iddia ederek, şöyle devam etti: “Bu arada A.K. tarafından gerek bizlere gerekse bu davaya baş koyan tüm hayvanseverlere yazılı ve sözlü olarak tehdit alıyoruz. Mahkemenin karar günü, A.K.’nin magandaları, önümüze dizilip bizi tehdit etti. Girne Polis Müdürlüğü’nü aradığımız zaman ise şikayetimizi yazılı yapmamızı söyledi. “Şaka mı bu?”… Bizler bu uğurda canını ortaya koymuş cesur yürekleriz. Önce Allah’a sonra kendimize güveniyoruz. Yasa da olmayan tek bir eylem, yapmış olsaydık bu boyutta mücadele veremezdik. Çünkü Mahkeme karşısında boynumuz her zaman kıldan incedir. Ve biliyoruz ki hiçbir yalan sonsuza kadar sürmez. Bu yüzden iftiralarda bulunmak yerine adalete teslim olsunlar. Haklı mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Ne olur ego savaşını bırakıp, bir canın söz konusu olduğunu hatırlayalım. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkürü bir borç biliriz”

Tozduman, ‘Dünya Sevgi Günü’nde Sevgi İçin Yürüyoruz’ sloganıyla 14 Şubat (yarın) saat 17:15’te Girne Otobüs Terminal’inde yapılacak eyleme tüm hayvanseverleri davet etti

“Dünya Sevgi Günü’nde Sevgi İçin Yürüyoruz” eylemi yapılacak

Mira için başlatılan mücadelenin artık eziyet ve zulüm gören tüm hayvanlar için de olduğunu aktaran Tozduman, “Bu konu artık sadece kendi yavrum için değil eziyet ve zulme maruz kalan bütün hayvanlar içindir. Bu örnek teşkil edecek bir olaydır. Kişiler yasal yollarla bu zulmü nasıl engelleyebileceklerini öğrenecekler” dedi.

Son olarak Sevinç Tozduman, Mira (Helen)’in polis tarafından bulunması ve Veteriner Dairesi’ne teslim edilmesi için başlattıkları mücadelenin geniş çaplı bir eylemle devam edeceğini söyledi.

Tozduman, ‘Dünya Sevgi Günü’nde Sevgi İçin Yürüyoruz’ sloganıyla 14 Şubat 2016 tarihinde (yarın) saat 17:15’te Girne Otobüs Terminal’inde düzenleyecekleri eyleme tüm hayvanseverleri desteğe çağırdı.