Şair kadınlardan iki toplumlu 8 Mart etkinliği

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iki toplumlu ortak etkinlik düzenliyor. Etkinlik, 8 Mart Cuma günü 19.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa ara bölgede, Ledra Palas Oteli yanındaki Fulbright Salonu’nda yer alacak.

Türkçe ve Rumca şiirlerin seslendirileceği, Kıbrıs edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatından şair ve yazar kadınların eserlerinden bölümlerle bir ‘edebiyat ağacı’nın oluşturulacağı etkinlikte Kadınlar Günü Bildirisi de okunacak.

Yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılacak şairler şunlar:

“Nafia Akdeniz, Feriha Altıok, Nena Filusi, Aleksandra Galanu, Senem Gökel, Burçak Midilli Güldoğuş, Emel Kaya, Mahi Dimitriadu Lindahl, Lili Mihailides, Faize Özdemirciler, Evrula Perikleus, Fatoş Avcısoyu Ruso, Aycan Saraçoğlu, Maria Siakalli, İrini Sidera, Tuğçe Tekhanlı, Neşe Yaşın, Marilena Zackeus.”

“YineKadın” adıyla ve Virginia Wolf’un “Kendine Ait Bir Oda” eserine atfen “Kendine Ait Bir Ağaç” temasıyla düzenlenecek etkinlik, Başak Gorgoretti ve Alev Müezzinoğlu’nun sunacağı müzik dinletisiyle başlayacak. Etkinlikte, feminist çalışmalarıyla öne çıkan Andrulla Vasiliu ve Doğuş Derya birer konuşma yapacaklar.