SAIPEM, Limasol Limanı'na çekildi

İtalyan ENI şirketine ait “Saipem 12000” sondaj platformu Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan “Supia” yatağına doğru ilerleme yönünde dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği yeni girişiminde başarısız olarak Limasol Limanı’na geri döndü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Saipem 12000” platformunun dün “Supia” yatağına ulaşmak amacıyla yeni bir girişim gerçekleştirdiğini ancak Türk savaş gemileri tarafından engellenmesi üzerine Limasol Limanı’na geri döndüğünü yazdılar.

Gazete, “Korsanlar Saipem’i Durdurdular – Üç Kez Türk Gemisiyle Burun Buruna Geldi Son Anda Manevralarla Çarpışmadan Kurtuldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Saipem platformunun önceki sabah saat 10.00’da “Supia” yatağına doğru son hızla harekete geçtiğini ancak yolunun Türk savaş gemisi tarafından kesilmesi üzerine ani manevra yapmak zorunda kaldığını iddia etti.

Platform gemisinin kaptanı İtalyan Marsello Zinnia’nın birkaç kez manevralarla “Supia” yatağına ulaşmaya çalıştığını ancak diğer Türk savaş gemilerinin gelmesi ve insan hayatının tehlikeye girme olasılığının büyük oranda artması sebebiyle geri dönmek zorunda kaldığını belirten gazete, yaşanan tüm olayların ve telsiz konuşmalarının ise kayda alındığını, bunların ilerde Türkiye aleyhine kanıt olarak kullanılacağını yazdı.

“Platformun girişimde bulunması planlıydı”

Gazete, sondaj platformunun “Supia” yatağına ulaşma girişiminin önceden planlandığını yazdı.

Söz konusu planın ENI şirketi ile Kıbrıs Rum hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından ortaklaşa hazırlandığını ve planın temel unsurları hakkında Kıbrıs Rum siyasi parti başkanlarının da bilgi sahibi olduğu belirtilirken dünkü gelişmelerin ardından platformun geldiği Limasol Limanı’nda birkaç gün kaldıktan sonra Fas’a hareket etmesinin beklendiği vurgulandı.

Gazete, platformun Fas’taki sondajını tamamlamasının ardından birkaç aylık süre için boşta kalacağını ve bu süre zarfında Güney Kıbrıs’ın MEB’ine yeniden gelmesinin ihtimal dahilinde olduğunu da belirtti.

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Kostas Fitiris’in kaptana tebrik mesajı gönderdikleri de ifade edildi.

“10. Parselde araştırma için hazırlık”

Politis gazetesi ise “10. Parselde Araştırma İçin Hazırlık” başlığı altında verdiği haberinde, “Supia” yatağındaki sondaj faaliyetlerinin Türk savaş gemilerinin engellemesi sonucunda yapılamayacağının kesinleştiğini ve 3’üncü parselin statüsünün belirsizliğine ilişkin verilerin tamamlandığını yazdı.

Türkiye’nin istediği şeye, yani Güney Kıbrıs’ın sondaj planlarının kendisinin istediği gibi gideceği mesajını tam olarak duyurma amacına ulaştığı yorumunda bulunan gazete, Türkiye’nin son 16 gündür ortaya koyduğu tavrın, Kıbrıs Rum tarafının 2018 yılı için öngördüğü enerji planlarının nasıl ilerleyeceğine dair de yoğun endişeler yarattığını vurguladı.

Türkiye’nin niyetlerine ilişkin bir sonraki testin, önümüzdeki birkaç gün içerisinde, Güney Kıbrıs’ın MEB’inde yer alan 10’uncu parselde Exxon Mobil-Qatar Petroleum ortaklığı tarafından, araştırma gemileriyle yapılacak incelemeler olacağını savunan gazete, bu araştırmalarla 2018 yılı sonuna kadar 10’uncu parselde yapılması planlanan iki sondaj konusunda en uygun yerin belirlenmesinin amaçlandığını yazdı.

Gazete, 10’uncu parselin Türkiye tarafından, karasuları içerisinde yer aldığı veya kuzeyin MEB’ine dahil olduğu iddialarında bulunmadığı bir parsel olduğunu belirtirken, buna karşın Türkiye’nin savaş gemilerini yeniden ortaya çıkarma veya yeni NAVTEX’ler ilan etme ihtimalinin bulunduğunu savundu. TAK