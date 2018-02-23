Saipem 12000 Akdeniz'e yine giremedi

İtalyan ENI şirketinin Saipem 12000 sondaj gemisinin bu sabah Kıbrıs’ın güneyinin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde 3’üncü parseldeki “Supia” hedefine gitmeye çalıştığı ancak başaramayarak geri döndüğü ve Fas’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcücü Vekili Viktoras Papadopulos, Saipem 12000 sondaj gemisinin kaptanının, ENI şirketiyle istişarelerinin ardından sondaj yapmayı planladığı Supia hedefine bir kez daha gitmeye çalıştığını ifade etti.

Sondaj gemisinin, 3’üncü parseldeki Supia hedefine giderken beş Türk gemisi tarafından engellendiğini iddia eden Papadopulos, Türklerin “tehditleri” üzerine sondaj gemisinin geri dönmek zorunda kaldığını savundu.

Sondaj gemisinin tüm çabasının ve ilgili konuşmaların kaydedildiğini de belirten Papadopulos, bunların uluslararası alanda kullanacağını söyledi.

Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ENI’nin “Supia” hedefindeki sondajının ertelendiğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlarının iptal edilmediğini belirtti.

Sondaj gemisinin Fas’a gitmek üzere bölgeden ayrıldığını söyleyen Hristodulidis, gayri resmi zirve toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e yaşanan gelişmeyle ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Hristodulidis, ayrıca Anastasiadis’in Brüksel’deki temasları çerçevesinde Avrupalı liderlerle görüşerek, iddia ettiği “Türk ihlalleri” konusunda bilgiler verdiğini belirtti.