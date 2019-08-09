‘Sahtelenmiş vekalete onay’ tutuklattı

Devrim DEMİR

Girne’de 25 Temmuz tarihinde ortaya çıkan sahte evrak davası derinleşti…

İş insanı M.E., ve tasdik memuru, UBP Girne İlçe Başkanı S.Ö.’nün tutuklanmasının ardından şikayetler çığ gibi büyürken, derinleşen soruşturmada olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3 tapu çalışanı da tutuklandı.

Zanlılar V.V., Ö.A., ve T.D.’nin iş arkadaşları bugün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Tapu çalışanları da mahkeme önündeydi…

Girne Tapu Dairesi’nde işe gitmeyen çalışanlar, bugünfdsün mahkeme önünde alkışlarla ve sloganlarla mesai arkadaşlarına destek oldu.

Sabahın erken saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan zanlıların mesai arkadaşları ve aileleri “Hırsızlar dışarıda” diye slogan atıp alkışlarla tutuklamaları protesto ettiler.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube polis ekipleri mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, zanlıların avukatları Serhan Çınar, Niyazi Muruz ve İpek Çakmak hazır bulundu.

Vekâletleri kontrol etmedikleri iddia ediliyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlılar T.D., V.V., ve Ö.A.’nın “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrağı tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt temini”, “Sahtekarlıkla mal temini” ve “Kamu görevlisinin sahtekarlık yaparak emniyeti suistimal etmesi” suçlarından tutuklandıklarını kaydetti.

Drangoz, 4 Temmuz tarihinde zanlı M.E.’nin G.A.’nın imzasını sahteledikten sonra, tasdik memuru zanlı S.Ö.’ye onaylatarak sahte evrakı 5 Temmuz tarihinde Girne Tapu Dairesi’nde tedavüle sürerek, sahtekârlıkla mal temini sağladığını anlattı.

Drangoz, 15 gündür polisin yürüttüğü soruşturmasında zanlı M.E.’nin sahtelediği evrak üzerinde işlem yaptıkları tespit edilen tapu çalışanı zanlıların sahte vekalet üzerinde G.A., onay kısmında H.B., yazmasına rağmen işlem yaptıklarını ve yine buna benzer 4 işlem daha gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sahte 5 evraka onay verdiler

Soruşturmayı yürüten polis memuru Halil Drangoz, yapılan soruşturmanın ardından zanlıların 8 Ağustos tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne çağrıldıklarını ifade ederek, yapılan soruşturmanın akabinde tutuklandıklarını belirtti.

Drangoz, zanlı V.V.’nin sahte 4 vekalete onay verdiğini, zanlı T.D.’nin de sahtelenmiş 1 vekalete onay verdiğini ifade ederek, sahtelenmiş vekaletnamelerin içeriğinin okunmadan şüpheli işlemleri onayladıklarını ileri sürdü.

Onaylamalar bilinçli mi ihmal mi yapıldı araştırılacak

Drangoz, işlemlerin zanlılar tarafından bilinçlimi yoksa ihmalkâr davranarak mı yapıldığının araştırılacağını ifade ederek, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydetti.

Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken çok sayıda evrak olduğunu kaydeden Drangoz, telefon dökümü beklediklerini kaydederek zanlıların ilk aşamada 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Avukatları itiraz etti

Zanlıların avukatları, polisin tutukluluk talebinde itiraz ederek müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti. Zanlı V.V.’nin avukatı Serhan Çınar, müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediğini, somut olan sahte vekaletnamelerin zanlı M.E., tarafından imzalandığını S.Ö, tarafından onaylandığını anımsatarak, müvekkilinin hangi suçla bağlantılı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Çınar: “Tamamen varsayım herkesi zan altında bırakıyorsunuz”

Çınar, soruşturma memuruna yönelttiği sorularda tamamen varsayıma göre hareket ettiklerini ifade ederek, bu davranışla herkesin zan altında kaldığını kaydetti.

Zanlıları suça bağlayan hiçbir şeyin olmadığına dikkati çeken Çınar, iddia edilen telefon kayıtlarında hiç bir şeyin olmadığını söyledi.

Muruz T.D.’nin Haritalar bölümünde çalıştığını öne sürdü

Zanlı T.D.’nin avukatı Niyazi Muruz ise, müvekkili T.D.’nin ‘Devir’ bölümünde değil, ‘Haritalar’ bölümünde çalıştığını iddia etti.

Sahte vekâlet işlemelerinde zanlı T.D.’nin 3 devir işleminde de imzası olduğuna dikkati çeken polis, bir işlemde de onay almadan kendi imza attığını tespit ettiklerini kaydetti.

Çakmak: “Ö.A, geçici bir memurudur”

Zanlı Ö.A.’nın avukatı İpek Çakmak ise, müvekkilinin devirler bölümünde çalıştığını dairede geçici bir memur olduğunu ifade ederek polisin bu konu ile ilgili araştıracağı hiçbir şey olmadığını öne sürdü.

İddia makamı: “Menfaat var mı araştırılacak”

İddia Makamı adında Savcı Mustafa Atakara, avukatların iddiaları üzerine olayın basına düştükten sonra şikâyetlerin giderek arttığını kaydetti.

Atakara, soruşturmanın amacının görevde ihmal mi yoksa tamamen menfaat mi olduğunun araştırıldığına dikkati çeken Atakara, 3 günlük süre talebinin soruşturma maksatlı olduğunun altını çizdi.

Mahkeme tutukluluk süresini onayladı

Yargıç Meltem Dündar, mahkemelerin tutukluluk duruşmalarında belli başlı kriterleri olduğunu ifade ederek zanlıların itham olduğu suçların bir kısmının ağır cezalık suçlar olduğunu kaydetti. Yapılan işlemlerin ne maksatlı yapıldığının araştırılması gerektiğine vurgu yapan Dündar, zanlıların serbest kalması durumunda soruşturmaya etki etme olasılıkları olduğuna vurgu yaparak zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Zanlı yakınları olayı protesto etti

Zanlıların yakınları bugün sabahın erken saatlerinde mahkeme avlusuna doluştu. Olayı protesto eden kalabalık, ‘Hırsızlar dışarıda’, ‘ adalet isteriz’ sloganları atarak alkışladılar. Saatlerce tutukluluk duruşmasının bitmesini bekleyen kalabalık, polis araçlarını alkışlayarak protesto etti. Kalabalık ve polis arasında sözlü gerginlik yaşanırken, olaylar büyümeden kapatıldı.

İş insanı M.E ve Tasdik Memuru SÖ’ye 7’şer gün tutukluluk daha…

Polise iki yeni şikayet ulaştı!

Sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait daireleri kendi adına devreden ve şikayet üzerine 25 Temmuz tarihinde tutuklanan iş insanı M.E. ve tasdik memuru S.Ö., aleyhindeki soruşturmada devam ediyor.

Zanlılar T.D., V.V., ve Ö.A.’nın tutukluluk duruşmasının ardından M.E., ve S.Ö. ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Aleyhlerinde alınan 7 günlük tutukluluk süresinde polis 15 kişiden daha ifade aldı, 4 sahte vekâletle işlem daha tespit etti.

2 yeni şikâyet daha yapıldı

Tahkikat sorumlusu, tahkikatın başladığı 25 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 30 kişiden soruşturma yapılarak, gerekli görülen yaklaşık 25 kişinin ifade alındığını, zanlı 1 ve 2’nin gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibi için 5 ek ifade temin edildiğini anlattı.

2 Ağustos’ta zanlılar hakkındaki tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu süre zarfında 15 kişiden soruşturma yapıldığını, yaklaşık 8 kişiden ifade temin edildiğini, M.E.’nin gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi için 3 ek ifade alındığını ve 4 adet daha sahte vekaletname tespit edilerek, bunlarla 8 adet daire ve 2 dükkanın devrinin yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı S.Ö.’nün 6 Temmuz’da verdiği ikinci bir gönüllü ifadeyle, toplam tespit edilen 9 adet vekaleti şahıslar huzurunda olmadan zanlı M.E.’nin talebi üzerine onayladığını itiraf ettiğini de söyleyen tahkikat sorumlusu, soruşturma kapsamında Girne Tapu ve Kadastro Dairesi’nde görevli 3 memurun da, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını anımsattı.

Drangoz, olaya karışan kamu görevlileriyle ilgili araştırma yapılması gerektiğini, ayrıca polise 2 yeni şikâyet daha geldiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın her geçen gün genişlediğini söyledi.

Polis, mesele sayısının 13’e çıktığını, bunların 11’inin resmi evrak sahteleme, 2’sinin ise sahtekârlıkla para temini suçları olduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu, meselede, şu ana kadar, toplam 18 daire 4 dükkân devir yapıldığı ve 13 müşteki olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Drangoz, soruşturmanın çok ciddi bir mesele olduğuna değinerek şikayetlerin artma durumunu da göz önünde bulundurarak zanlılar M.E., ve S.Ö:’nün 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, polisin soruşturmasının devam ettiğine değinerek zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.