Sahtekârlıkla suçlanıyorlar

Girne Adli Şube’de görevli polis, M.G. isimli şahsın önceki gün yaptığı şikâyette 2016 yılı içerisinde kendisinin bilgisi dışında adına yapılan sözleşme ile iki cep telefonu alındığını, adına 22 bin TL borç çıkarıldığını ve bu borç dolayısı ile dava açıldığını söylediğini belirtti.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, yapılan araştırmaları sonucu A.Y.’nin M.G.’ye ait kimlik fotokopisi ile evrakları söz konusu GSM şirketine verip sözleşme imzalandığını, M.G.’ye verilmek üzere iki adet cep telefonu aldığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde o dönemde birçok arkadaşına aracı olup cihaz aldığını, cihazları ilgili kişilere teslim ettiğini, kimse adına imza atmadığını, M.G.’nin kimlik fotokopisini F.K.’ye kendisine verip cihaz alması için yardım istediğini söylediğini iddia etti.

Polis memuru, A.Y.’nin gönderilen kimlik fotokopisi ile sözleşme yapılmasına yardımcı olduğunu, sözleşmeyi M.G.’ye imzalatması için zanlı F.K.’ye verdiğini iddia ettiğini aktardı.

Polis memuru, M.G.’nin zanlıları tanımadığını söylediğini belirtti. Zanlıların tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, M.G. adına alına iki adet I Phone 6 Plus marka cep telefonunun akıbetinin ise belli olmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirten polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar Zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.